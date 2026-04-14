大立光衝CPO 股價飆漲停2,670元、創去年3月來高點

市場傳出大立光（3008）全力衝刺共同封裝光學（CPO）新品，婉拒蘋果可變光圈鏡頭「加量」訂單的要求，力拚共同封裝光學新品在第3季量產，台股14日寫歷史新高，大立光股價在法說會前強漲，一早以2,540元開出後快速拉升至漲停2,670元，創去年3月以來的高價。

公布3月合併營收54.2億元，為同期次高，月增17%，年增11%；大立光表示，受季節性新舊機種交替因素影響，預期4月拉貨動能將比3月差一點；累計大立光第1季合併營收155.44億元，季減9.7%，但為歷年來最強的第1季，較去年同期成長7%，為歷來最旺的淡季。

法人表示，蘋果下半年將推出的iPhone 18系列，預期將首度搭載可變光圈鏡頭，是蘋果iPhone手機近年最大升級，將由大立光主要供貨，法人看好，在可變光圈測試與製程難度顯著提高下，競爭門檻也拉高，將進一步挹注大立光下半年的獲利。

不過，供應鏈也傳出，大立光為全力衝刺共同封裝光學（CPO）新品，婉拒蘋果可變光圈鏡頭「加量」訂單的要求，引來業界高度關注；大立光則不評論市場對客戶訂單的臆測；大立光預計4月16日將舉行線上法說會，由董事長林恩平主持，預料CPO議題將是會中焦點。

大立光法說會前股價強漲，14日早盤以2,540元開高後走高，快速衝上漲停2,670元，為去年3月以來的新高價。