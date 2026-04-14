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台達電擴充泰國產能

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

台達電（2308）衝刺泰國布局，昨（13）日代子公司Delta Electronics（Thailand） Public Company Limited公告，斥資3,290萬美元（逾新台幣10.46億元）取得機器設備，交易關係人為致茂電子，主要供營運使用。

泰國是台達電近年海外生產重鎮，成為集團僅次於中國大陸的第二大生產基地，也是獲利金雞母。外界估計，台達電近年大舉衝刺泰國布局，累計當地已有20座廠。

台達電董事長鄭平日前表示，AI資料中心需求強勁，泰國及美國產能很緊，泰國已有三座新廠啟用，美國也建置水冷產品產線，兩地將加碼電源、ICT及液冷系統等產能。台達電昨天股價收1,740元，上漲5元。

台達電2025年資本支出突破400億大關，達461億元，年增38%，改寫新猷。鄭平表示，泰國三座新廠已開出，後續產能仍規劃中，這一、兩年產能吃緊，但仍夠用，現在是建置兩年後的產能，看的是2029年需求，寧願多備一些，也不要無法支應訂單。

美國 中國大陸 台達電

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