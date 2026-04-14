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弘憶股 賺AI算力財

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

電子零組件通路廠弘憶股（3312）大賺AI算力財，旗下台灣與美國算力服務全數銷售一空，公司擴大相關布局，擬投資關係企業GMI Cloud，透過由GMI Cloud斥資上百億元，打造採輝達最新GB300 NVL72系統的旗艦級AI工廠，擴大搶食相關商機。

弘憶股是台灣賺AI算力財的先鋒之一，先前透過採購輝達GPU與相關伺服器設備，建置算力租賃機房，並委託關係企業GMI Cloud經營，但雙方沒有投資持股關係。GMI Cloud是輝達認證的七大雲端合作夥伴之一，如今弘憶股擬投資GMI Cloud，雙方可謂親上加親。

弘憶股先前已採購52台輝達H100 AI伺服器，並協同GMI Cloud部署於是方與遠傳的資料中心，相關算力服務已100％售罄。而後弘憶股設立美國子公司，採購127台輝達H200系列伺服器，進駐GMI Cloud美國丹佛資料中心並投入商轉，目前100%算力也已售罄。

弘憶股表示，此布局不僅代表其具備跨境算力資源的調度能力，更為公司挹注穩定的美元服務收益，實現全球化營運。

如今GMI Cloud則是於台灣大龜山機房，投入打造採輝達GB300 NVL72 系統的旗艦級AI工廠。該案規畫布建超過96座高密度機架，共計部署6,912顆Blackwell Ultra GPU，總建置價值將達160億元。

弘憶股指出，依照目前市場需求與客戶承租情況，上述規畫最新產出的AI算力已獲國際客戶預先承租，預計將從今年第3季起陸續投入商轉，未來可望成為亞太區具代表性的旗艦型算力節點。

弘憶股強調，過去的實績證明，該公司已從傳統通路商，進化為AI數位基建的共同持有者。隨著第3季位於桃園的上述AI工廠進入收穫期，市場將能見證其進一步跨足具備高溢價成長潛力的AI算力工廠企業。

弘憶股3月業績創新高，首季合併營收為56.6億元，季增15.4％、年減0.8％，為歷史次高表現。該公司去年業績首次突破年營收200億元大關，達到210.15億元，年增18.6％，每股純益為1.74元。

美國 輝達

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