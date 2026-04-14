聯亞第二？富采攻磷化銦商機 傳大咖尋求合作

LED大廠富采（3714）揮軍光通訊當下最缺的磷化銦（InP）商機，擬循聯亞模式，跨入光通訊MOCVD（金屬有機化學氣相沉積）磊晶供應鏈，產能可望比聯亞多五至十倍，傳出已有美國與大陸光通訊大咖上門尋求合作。

富采為全球前三大MOCVD磊晶產能大廠，在Micro LED與AI光通訊領域具備技術先發優勢。公司表示，MOCVD及相關磊晶設備確實可通用於光通訊領域，目前集團尚在規劃及配置中。

業界指出，由於AI伺服器需求爆發帶動800G及CPO架構需求，關鍵光源材料磷化銦出現結構性缺貨。在龍頭廠聯亞產能供不應求下，傳出美國與中國大陸大廠因擔憂供應斷點，已開始積極尋求與富采合作。

聯亞近期搭上光通訊商機，股價飆漲，接連衝破1,000元、2,000元整數關卡，昨天收2,320元、漲5元。隨著富采傳出有意揮軍光通訊磊晶業務，市場關注富采是否具備「聯亞第二」的比價效應。

業界觀察，富采若能將龐大機台資源彈性調整並轉向生產，憑藉充足設備與研發實力，現有機台通過驗證後，預計釋出產能量能可達聯亞五至十倍，將成為緩解產能壓力的關鍵。

在技術路徑上，業界分析，富采具備開發磷化銦（InP）相關應用之能力，若利用既有機台進行技術優化，可避開新機台長達一年的交期與調校期，大幅縮短開發周期並維持良率。

法人分析，富采轉投資的環宇為全力衝刺高階光通訊市場，已將消費性手機RF業務轉由富采旗下精成半導體負責。此舉不僅確立富采在化合物半導體代工市場的地位，隨多家公司詢問代工甚至願意解決基板問題，後續轉單效益將帶動其估值水平有望向光通訊族群看齊。

技術布局方面，富采採取CW DFB雷射（InP材料）、VCSEL（砷化鎵材料）與Micro LED（氮化鎵材料）三大光源並進策略。公司在感測領域已有長年量產經驗，現正發揮三五族半導體核心技術，加速切入更高速的光通訊市場，其中VCSEL預期將最快落地。

法人看好，隨策略夥伴錼創技術轉移至友達集團到位，富采Micro LED產線將更趨完備，極具潛力成為CPO的新一代光源。由於Micro LED具備極低能耗、耐高溫及高備援性優勢，預期相關應用最快在明年落地。