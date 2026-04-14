快訊

美封鎖荷莫茲…川普：伊朗致電急盼達成協議 習近平也希望戰爭落幕

陽光行動／蛋價內幕揭祕…來自同牧場卻不同價 「混蛋」又難防

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

聽新聞
0:00 / 0:00

聯亞第二？富采攻磷化銦商機 傳大咖尋求合作

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
富采董事長彭双浪。記者曾吉松／攝影
富采董事長彭双浪。記者曾吉松／攝影

LED大廠富采（3714）揮軍光通訊當下最缺的磷化銦（InP）商機，擬循聯亞模式，跨入光通訊MOCVD（金屬有機化學氣相沉積）磊晶供應鏈，產能可望比聯亞多五至十倍，傳出已有美國與大陸光通訊大咖上門尋求合作。

富采為全球前三大MOCVD磊晶產能大廠，在Micro LED與AI光通訊領域具備技術先發優勢。公司表示，MOCVD及相關磊晶設備確實可通用於光通訊領域，目前集團尚在規劃及配置中。

業界指出，由於AI伺服器需求爆發帶動800G及CPO架構需求，關鍵光源材料磷化銦出現結構性缺貨。在龍頭廠聯亞產能供不應求下，傳出美國與中國大陸大廠因擔憂供應斷點，已開始積極尋求與富采合作。

聯亞近期搭上光通訊商機，股價飆漲，接連衝破1,000元、2,000元整數關卡，昨天收2,320元、漲5元。隨著富采傳出有意揮軍光通訊磊晶業務，市場關注富采是否具備「聯亞第二」的比價效應。

業界觀察，富采若能將龐大機台資源彈性調整並轉向生產，憑藉充足設備與研發實力，現有機台通過驗證後，預計釋出產能量能可達聯亞五至十倍，將成為緩解產能壓力的關鍵。

在技術路徑上，業界分析，富采具備開發磷化銦（InP）相關應用之能力，若利用既有機台進行技術優化，可避開新機台長達一年的交期與調校期，大幅縮短開發周期並維持良率。

法人分析，富采轉投資的環宇為全力衝刺高階光通訊市場，已將消費性手機RF業務轉由富采旗下精成半導體負責。此舉不僅確立富采在化合物半導體代工市場的地位，隨多家公司詢問代工甚至願意解決基板問題，後續轉單效益將帶動其估值水平有望向光通訊族群看齊。

技術布局方面，富采採取CW DFB雷射（InP材料）、VCSEL（砷化鎵材料）與Micro LED（氮化鎵材料）三大光源並進策略。公司在感測領域已有長年量產經驗，現正發揮三五族半導體核心技術，加速切入更高速的光通訊市場，其中VCSEL預期將最快落地。

法人看好，隨策略夥伴錼創技術轉移至友達集團到位，富采Micro LED產線將更趨完備，極具潛力成為CPO的新一代光源。由於Micro LED具備極低能耗、耐高溫及高備援性優勢，預期相關應用最快在明年落地。

美國 供應鏈 聯亞

延伸閱讀

AI、低軌衛星助威 PA 三雄後市可期

冠西電攻光通訊奏捷 旗下800G高速光收發模組通過客戶驗證

冠西電躋身光通訊概念股 營運大轉骨

（會員內容不上線）飆股的故事／波若威打進輝達鏈營運升溫 今年以來股價漲幅達216％

相關新聞

記憶體缺貨難解 旺宏、華邦搶 NAND 暴漲財

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠慧榮總經理苟嘉章昨（13）日表示，記憶體缺貨短期難解，明年供不應求態勢會更嚴重，以NAND晶片來看，近半年多來，「存儲容量愈低，報價漲幅愈高」，甚至部分容量暴漲15倍，預期接下來還會再漲。

台光電3月 EPS 5.08元 台燿1.61元

銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、台燿昨（13）日應主管機關要求，公布3月自結損益數字，台光電單月每股純益5.08元，台燿則為1.61元。

聯亞第二？富采攻磷化銦商機 傳大咖尋求合作

LED大廠富采（3714）揮軍光通訊當下最缺的磷化銦（InP）商機，擬循聯亞模式，跨入光通訊MOCVD（金屬有機化學氣相沉積）磊晶供應鏈，產能可望比聯亞多五至十倍，傳出已有美國與大陸光通訊大咖上門尋求合作。

弘憶股 賺AI算力財

電子零組件通路廠弘憶股（3312）大賺AI算力財，旗下台灣與美國算力服務全數銷售一空，公司擴大相關布局，擬投資關係企業GMI Cloud，透過由GMI Cloud斥資上百億元，打造採輝達最新GB300 NVL72系統的旗艦級AI工廠，擴大搶食相關商機。

台達電擴充泰國產能

台達電（2308）衝刺泰國布局，昨（13）日代子公司Delta Electronics（Thailand） Public Company Limited公告，斥資3,290萬美元（逾新台幣10.46億元）取得機器設備，交易關係人為致茂電子，主要供營運使用。

鼎元3月 EPS 0.012元 單季拚轉盈

鼎元（2426）近期股價波動達公告標準，昨（13）日應主管機關要求，公布自結3月歸屬母公司業主淨利350萬元，年減64.5%，每股純益0.012元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。