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鼎元3月自結 EPS 0.012元 產品組合優化首季挑戰轉盈

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
鼎元公司。記者籃珮禎／攝影
鼎元公司。記者籃珮禎／攝影

鼎元（2426）因近期股價波動劇烈，13日應證交所要求公告相關財務數據。鼎元3月自結歸屬母公司業主淨利350萬元，年減64.5%，每股盈餘0.012元。雖然單月獲利較去年同期衰退，但隨3月營收回升，單月獲利已優於2月轉虧為盈的40萬元。

鼎元3月營收1.84億元，年減14.1%。公司表示，3月因季度結帳需提列員工及董事酬勞，但在營收回升與毛利回穩帶動下，3月獲利仍高於2月。累計第1季營收5.45億元，雖然營收較去年同期衰退約9.85%，但受惠產品結構優化，第1季毛利表現優於去年同期。法人推估，鼎元首季營運有機會扭轉去年第4季虧損態勢，挑戰單季轉虧為盈。

鼎元13日股價再度強勢攻上漲停板，終場鎖在52元，上漲4.7元。股價自8日以來連續4個交易日強勢走揚，短線波段漲幅高達46.27%。法人分析，鼎元去年全年每股虧損0.25元，今年首季若能順利由虧轉盈，反映營運狀況改善，後續動能將視光通訊產品比重拉升幅度而定。

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