倍利科、兆聯本周秀業績

證交所與永豐金證券合作舉辦「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會，已舉辦七家上市公司業績發表會，展現公司競爭優勢，接下來還有14日倍利科（7822）、16日兆聯、21日奇鋐及30日鴻勁等場次陸續登場。

達明、力積電、景碩等等公司業績發表會先前已經舉辦，達明總經理陳尚昊及財務長王偉霖表示，公司主要產品為內建視覺AI協作型機器人、機器人AI軟體服務及智慧工廠系統整合方案。憑藉長達十年的視覺與AI技術積累，透過「See,Think, Act」，為企業打造能落地的智慧系統。

聯德控股陳玉軒發言人說，公司主要從事精密金屬模具及五金沖壓件生產，並應用於汽車零組件、電子零組件及互聯健身等，汽車零組件占營收比重約為54%。由於今年新能源車有望銷售增長，因此公司對前景保持審慎樂觀。

力積電發言人譚仲民表示，公司以彈性的Open Foundry模式提供邏輯與記憶體代工服務，ESG評比名列全球半導體產業前五名。目前力積電全力轉型為AI核心專業代工廠，憑藉晶圓堆疊（WoW）、中介層及矽電容等技術，積極切入高效能運算與HBM後段供應鏈。景碩發言人穆顯爵說明，景碩為半導體IC載板製造廠商，產品應用包括手機、高效運算（HPC）及消費產品等。