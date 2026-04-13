工業電腦廠融程電（3416）昨（13）日舉行法說會，融程電董事長呂谷清表示，今年醫療、國防及邊緣AI將是主要成長動能，軍工應用受惠全球國防支出增加，預估相關業務業績至少五成起跳。整體來看，融程電今年全年營收兩位數成長，有望續創新高紀錄。

呂谷清指出，全球國防軍工支出增加，加上醫療健保、AI邊緣運算逐漸成熟，倉儲物流訂單持續挹注，融程電全年營收維持穩定成長目標不變，成長動能持續強勁。

軍工國防是融程電今年最強成長業務，主要受惠美國、歐洲、印度各國政府國防預算增加，呂谷清看好今年相關業績成長至少五成起跳。

以2026年目標銷售比重來看，其他51%（含地面控制站、國防、石油天然氣等、船舶等）、車輛診斷/電動車14%、醫療保健15%、倉儲物流20%。融程電今年對車輛診斷應用保守看待，倉儲物流方面，預期今年下半年到明年才有較大成長。

在毛利率走勢方面，受到記憶體缺貨漲價影響，融程電預計今年第1季會下滑至37%左右，但隨著公司已於第1季與主要客戶談完漲價及備料，加上醫療、國防軍工為今年成長重心，AI相關產品的興起，有助毛利率上升，融程電預計第2季起毛利率將走升，2026全年期盼毛利率維持與去年持平39%水準。

針對記憶體影響及應對策略，呂谷清表示，公司去年下旬開始積極備料， 現階段庫存水位相比去年9月已增加四至五成，融程電今年八成訂單零組件已備齊。

此外，針對併購計畫，呂谷清預告，今年公司仍有併購案，有規劃投資泰國工廠，會將部分產品生產移至當地；另，融程電切入低軌衛星應用，將與相關領域公司合資設立工廠，後續將成為融程電新業績增長動能。