聽新聞
0:00 / 0:00
益登判免付和碩9.6億
通路商益登（3048）與和碩近期打官司，益登昨（13）日公告，接獲士林地方法院一審判決結果，仲裁協會原本仲裁判斷益登必須支付逾3,000萬美元（約新台幣9.6億元）給和碩，但法院判決，相關仲裁判斷應予撤銷。
2024年9月時益登公告，和碩製造的產品發生異常，因產品內組成零件含益登經銷的原廠電子產品，和碩以此為由向中華民國仲裁協會提出仲裁，釐清和碩與益登雙方權責。仲裁判斷，益登應給付和碩3,023萬6,137美元及相關利息。益登當時強調所提供的產品沒有瑕疵，並在士林地方法院提起撤銷仲裁判斷之訴。
士林地方法院相關一審判決出爐，雙方尚未提出後續措施。益登2024年第3季起，針對仲裁庭裁判的金額及利息認列相關訴訟賠償準備，目前判決對其財務業務無重大影響。
益登也表示，將視和碩後續行動，與律師討論因應措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。