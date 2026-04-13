益登判免付和碩9.6億

通路商益登（3048）與和碩近期打官司，益登昨（13）日公告，接獲士林地方法院一審判決結果，仲裁協會原本仲裁判斷益登必須支付逾3,000萬美元（約新台幣9.6億元）給和碩，但法院判決，相關仲裁判斷應予撤銷。

2024年9月時益登公告，和碩製造的產品發生異常，因產品內組成零件含益登經銷的原廠電子產品，和碩以此為由向中華民國仲裁協會提出仲裁，釐清和碩與益登雙方權責。仲裁判斷，益登應給付和碩3,023萬6,137美元及相關利息。益登當時強調所提供的產品沒有瑕疵，並在士林地方法院提起撤銷仲裁判斷之訴。

士林地方法院相關一審判決出爐，雙方尚未提出後續措施。益登2024年第3季起，針對仲裁庭裁判的金額及利息認列相關訴訟賠償準備，目前判決對其財務業務無重大影響。

益登也表示，將視和碩後續行動，與律師討論因應措施。