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台光電3月 EPS 5.08元 台燿1.61元
銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、台燿昨（13）日應主管機關要求，公布3月自結損益數字，台光電單月每股純益5.08元，台燿則為1.61元。
台光電自結3月淨利為18.24億元，年增42%，每股純益5.08元。
台光電去年營收與獲利雙創新高，每股純益高達41.67元，今年該公司營運表現持續勇猛，3月業績站上高峰；首季合併營收330.67億元，季增32.6%，年增52.5%，不但改寫新猷，單季營收更首度突破300億元。
台燿3月歸屬母公司業主淨利為4.65億元，年增約1.38倍，每股純益1.61元。
台燿去年營收、獲利均改寫紀錄，每股純益12.13元。該公司今年3月業績創新高，帶動首季合併營收達100.55億元，季增約一成、年增57.8%，首次超過百億元大關。
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