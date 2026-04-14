台光電3月 EPS 5.08元 台燿1.61元

LED大廠富采（3714）揮軍光通訊當下最缺的磷化銦（InP）商機，擬循聯亞模式，跨入光通訊MOCVD（金屬有機化學氣相沉積）磊晶供應鏈，產能可望比聯亞多五至十倍，傳出已有美國與大陸光通訊大咖上門尋求合作。

2026-04-14 00:03