廣宇配息0.9元 攻 AI、機器人

廣宇（2328）昨（13）日公告擬配發0.9元現金股利，盈餘配發率約57.6%，法人預估，今年業績可望兩位數成長，並衝刺人工智慧（AI）伺服器與機器人。AI伺服器營收本季可望明顯成長，機器人今年將小幅貢獻營收，預期2027年機器人對營收貢獻將更為顯著。

廣宇董事長李光曜之前表示，機器人在2026年還是初期階段，目前中國大陸機器人出貨量也不到4萬台，希望2026年機器人可以貢獻一點營收，2027年下半年以後將大幅成長，主要是因為屆時AI會更成熟，電池也能提供足夠電力，目標是2030年拿下全球機器人5%市占率。

至於AI伺服器方面，廣宇總經理蔡明峰之前表示，憑藉鴻海集團唯一馬來西亞產能的地緣優勢，成功切入AI伺服器市場，並藉此打造中國大陸境外之產能替代方案，成為爭取客戶訂單的核心優勢。此業務將為公司帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。預期第2季將看到伺服器營收明顯上升。

廣宇2025年產品占營收比重，分別為消費性電子55%、車用16%、AI與機器人1%、工控13%、通訊15%。