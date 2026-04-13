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市場高度關注！台積電法說將至 外資圈聚焦這八個議題

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電（2330）將於4月16日舉辦法說，成為近來市場最高度關注的焦點。記者劉學聖／攝影
台積電（2330）將於4月16日舉辦法說，成為近來市場最高度關注的焦點。記者劉學聖／攝影

台積電（2330）將於4月16日舉辦法說，成為近來市場最高度關注的焦點。外資圈已開始陸續釋出報告，並聚焦包括後市營運展望、資本支出是否有變、及地緣政治是否對營運產生影響等八大議題。

統整外資圈關注台積電法說的八大議題，包括：第2季及今年營運展望、資本支出是否有變、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望、非AI需求展望、新興晶圓代工競爭、中國大陸AI GPU的代工機會、及地緣政治是否對營運產生影響

對於台積電今年營運展望，各外資看法高度一致，包括花旗、摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）、高盛、大和資本等，均預期不論是第2季或全年，台積電均維持成長態勢，估計第2季營收成長5%-10%，全年則30%-40%間。

資本支出變化方面，各外資也都預期台積電還有上調的空間，如高盛估計台積電2027年資本支出將提高至700億美元，2028年740億美元；大摩估今年約520-560億美元，2027年650億美元，2028年升至700億美元。

AI後市展望方面，大摩認為，AI需求極為強勁，且這波AI超級循環仍處於早期階段，意味著AI運算晶片（CPU、GPU、ASIC）以及周邊晶片（如I/O、交換器、PMIC等）的需求與製程節點升級，未來幾年仍將持續推進。

非AI需求展望部分，各外資也都異口同聲認為，記憶體價格上漲，將對今年的智慧機與PC市場造成衝擊，雖對台積電略有影響，但估計極為有限，大摩甚至認為，AI網通與設計服務相關客戶已迅速承接釋出的4奈米產能，因此對台積電並不具實質性干擾。

近期美伊戰爭造成市場高度恐慌，市場也聚焦戰事是否對台積電營運產生負面變因。大摩認為，儘管戰爭導致化學材料成本上升，不過台積電受惠更高的產能利用率，預期第2季毛利率仍有64%-65%，因此戰爭幾乎沒有影響。

至於新興晶圓代工競爭，市場尤為關注特斯拉的TeraFab計畫，是否會影響台積電在AI與車用市場的長期機會？而中國大陸AI GPU代工機會，台積電可提供哪些服務？又有哪些限制條件？這些都靜待台積電法說時釋疑。

中國大陸 台積電

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