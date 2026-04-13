台光電自結3月 賺進超過半個股本

台股13日盤中震盪，權王台積電（2330）小幅回落至1,990元、跌幅約0.5%，不過資金轉向具AI封測題材個股，日月光投控（3711）強勢走高，盤中最高衝上427元、再創歷史新高，暫報425.5元，大漲32.5元、漲幅8.27%，成交量達1.57萬張，成為今日盤面最強勢的半導體指標股之一；聯發科（2454）同步上漲4.13%，也與日月光形成撐盤雙箭頭。

2026-04-13 11:23