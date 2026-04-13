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台光電自結3月 賺進超過半個股本
銅箔基板廠商台光電（2383）於13日應主管機關要求，公布3月自結損益，淨利為18.24億元，年增42％，每股純益為5.08元。
台光電去年營收與獲利雙創新高，每股純益高達41.67元，進入今年，該公司業績表現持續勇猛，3月營收站上歷史高峰，第1季合併營收達330.67億元，季增32.6%，年增52.5%，不但改寫新猷，單季營收也首度突破300億元。
台光電先前表示，持續看好全產品線的市場前景。包括AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求保持穩健成長局面，預期今年可延續「全產全銷」態勢。
台光電去年已完成中國大陸黃石／中山，以及馬來西亞檳城廠的擴充計畫，該公司並啟動未來兩年的擴產計畫，將於台灣、中國大陸、馬來西亞再行擴充產線，預計2027年底時總產能將達945萬張。
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