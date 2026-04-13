融程電法說會／軍工國防業務續衝 全年營收續戰新高

工業電腦廠融程電（3416）13日舉行法說會，展望後市，融程電董事長呂谷清表示，今年醫療、國防及邊緣AI將是主要成長動能，尤其軍工國防應用受惠全球國防軍工支出增加，預估相關業務業績至少五成起跳，整體來看，融程電今年全年營收兩位數成長，有望續創新高紀錄。

展望後市，呂谷清指出，在全球國防軍工支出增加，醫療健保支出，AI邊緣運算逐漸成熟商模運轉下，和倉儲物流訂單持續挹注下，目標全年營收維持穩定成長目標不變，成長動能持續強勁。

其中，軍工國防是融程電今年最強成長業務，主要受惠美國、歐洲、印度及中東市場國防預算增加，呂谷清看好今年相關領域業績成長將有五成起跳。

以2026年目標銷售比重來看，其他51%（含地面控制站、國防、石油天然氣等、船舶等）、車輛診斷/電動車14%、醫療保健15%、倉儲物流20%。融程電今年對車輛診斷應用保守看待，倉儲物流方面，預期今年下半年到明年才有較大成長。

在毛利率走勢方面，融程電2025年為39.9%，受到記憶體缺貨漲價影響，預計今年第1季會下滑至37%左右，但隨著公司已於第1季與主要客戶談完漲價及備料，加上醫療、國防軍工為今年成長重心，AI相關產品的興起，有助毛利率上升，融程電預計第2季起毛利率將走升，2026全年期盼毛利率維持與去年持平39%水準。

針對記憶體影響，呂谷清表示，公司去年下旬已開始積極備料， 現階段庫存水位相比去年9月已增加四至五成，融程電今年八成訂單零組件已備齊。

此外，針對併購計畫，呂谷清預告，今年仍有併購案，有規劃投資泰國工廠，會將部分產品生產移至當地；另，融程電切入低軌衛星應用，將與相關領域公司合資設立工廠，後續也將成為融程電新業績增長動能。

融程電今年3月營收3.52億元，月增21.1%、年增13.7%，為單月歷史第3高；累計融程電今年首季營收為9.47億元，年增18.2%，為同期新高紀錄。