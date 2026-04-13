AMAX列警示股 2月EPS 0.49元

AI伺服器軟硬整合商AMAX-KY（6933）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，13日公告自結數，2月稅後純益2,100萬元，年增2,000%，每股純益0.49元，年增2,350%。

AMAX-KY近期受惠AI需求旺盛，股價從谷底反彈，自低點122元起漲，一路向上狂飆，13日更強攻漲停板，收195.5元，波段漲幅高達六成，成為台股盤面焦點。

AMAX總部位於美國矽谷，主要產品線包含AI伺服器高效能運算解決方案、液冷散熱系統解決方案以及伺服器機櫃，鴻海集團為AMAX的大股東之一。

AMAX-KY董事長倪小菁曾表示，目前已有許多雲端服務商以及企業開始大規模投資支持AI技術的各種設備，在算力大幅提升下，AI伺服器以及散熱也將迎來爆發性成長，而公司自2015年就專注液冷及人工智慧機櫃的開發，有信心能跟著產業趨勢持續成長。

根據調研機構Polaris Market Research研究報告預測，全球液冷資料中心在2021年市場為18.1億美元，預期到2030年，整體產值可達155.6億美元，年複合成長率更高達24%。