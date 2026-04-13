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南亞科法說會／首季EPS再創新高 李培瑛：本季DRAM價格可望續漲雙位數

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）13日召開法說會，受惠DRAM報價強勁彈升及產品組合改善，首季獲利大幅跳升。總經理李培瑛表示，AI帶動雲端與高階應用需求持續升溫，不僅推升DDR5、DDR4等產品需求，第2季DRAM價格表現也可望優於首季，漲幅將落在雙位數區間，整體市況仍維持穩定，長期趨勢不變。

南亞科首季營收490.87億元，季增63.1%、年增583%；毛利率67.9%，季增18.9個百分點，較去年同期由虧轉盈；營益率61.3%，季增22.2個百分點；稅後純益260.58億元，季增135%；每股稅後純益8.41元。首季DRAM平均售價季增逾70%，銷售量則季減中個位數百分比。

就營運布局來看，李培瑛表示，目前DDR5營收占比約10%，後續可依市場需求彈性調升，同時公司仍持續供應DDR4與LPDDR4，以緩解市場缺口。南亞科布局AI應用的超寬輸入輸出介面記憶體（Ultra Wide I/O）也已開始貢獻初步營收，雖然目前仍處起步階段，但應用已鎖定AI相關領域，涵蓋雲端並有望延伸至未來終端裝置。另一方面，泰山新廠擴建進度如期推進，預計今年底完成裝機前準備，目標於2027年第1季開始裝機；第三代、第四代10奈米級製程（1C／1D）及EUV開發，也均按原定計畫進行。

李培瑛指出，AI正帶動雲端投資大幅成長，HBM、LPDDR5及R-DIMM需求強勁，並進一步推升DDR5、DDR4等產品需求，同時成熟製程供給仍受限，2026年整體產能僅微幅增加，新增供給也主要集中在高階與高附加價值產品。從需求面來看，AI除帶動高容量DDR5需求升溫，也延伸至SSD、BMC、NIC等領域；至於PC與手機市場，高階產品需求維持穩定，整體市況表現穩健。

針對市場關注的現貨價回檔、私募合作與價格走勢等議題，李培瑛回應，現貨市場占比本就不大，近期價格鬆動主要是先前炒作後的修正，並未對整體市場造成負面影響。至於私募案，他表示，此次引進四大客戶資金，不僅有助強化公司現金流，也將支援未來產能擴充，合作重點之一即是高階SSD等AI應用；目前雖無新一輪私募規劃，但已有多家客戶表達進一步合作意願。

至於首季銷售量小幅下滑，李培瑛說明，主因與農曆年效應、產品組合差異，以及庫存結構逐步調整有關。公司也會在價格理想情況下，適度調節出貨節奏，以平衡整體營運表現。

展望後市，李培瑛認為，第2季DRAM價格有望延續上行，漲幅可望落在雙位數區間，整體產業毛利率與淨利率也維持良好水準。李培瑛強調，未來即使價格漲勢趨緩，只要毛利率維持健康，對整體供應鏈而言仍屬正向發展；至於DDR4供需缺口與後續價格變化，則仍需持續觀察市場動態。

總經理 營收 李培瑛 南亞科

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