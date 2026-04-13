南亞科第1季毛利率67.9%、淨利率53.1% 單季每股純益8.41元

南亞科（2408）13日公布2026年第1季截至3月31日自行結算合併財務報告；首季營收490.87億元，季增63.1%，單季毛利率67.9%，營業淨利率61.3%，本期稅後淨利260.58億元，淨利率53.1%，單季每股純益8.41元。

南亞科第1季營業毛利為333.16億元，毛利率67.9%，較上季提升18.9個百分點。營業淨利為301.11億元，營業淨利率61.3%，較上季提升22.2個百分點，營業外收入16.07億元，本期稅後淨利為260.58億元，淨利率53.1%。單季每股純益8.41元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至2026年03月31日，每股淨值62.25元。

南亞科第1季DRAM平均售價季增超過70位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。

南亞科董事會3月4日決議配發現金股利總額為46.5億元，每股現金股利約1.35元；並於4月8日完成由四大客戶參與南亞科私募普通股之認購，總金額787.2億元全數募足，增資後私募持股占10.19%；後續將持續深化彼此合作，確保多元DRAM產品的穩定供應。

南亞科表示，目前DDR5營收約占10%，並可視需求彈性調整增加，同時持續供應DDR4及LPDDR4產品，以緩解市場缺口。此外，客製化AI UWIO記憶體已開始貢獻營收；新廠擴建如期推進，計畫2027年第1季開始裝機；第三代、第四代 10奈米級製程(1C/1D)及EUV開發，均按原定計畫順利進行。