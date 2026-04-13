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國巨5天漲23%衝上303.5元 領軍14檔被動元件股齊飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

被動元件廠國巨*（2327）3月營收亮眼，單月合併營收136.3億元，創歷史新高，累計第1季合併營收381.6億元，改寫單季營收新高；首季營收高眼，股價更是從清明節後一路上漲，13日一舉衝破300元關卡，終場收303.5元，短短5個交易日，漲幅23.37%。

國巨*爆量大漲6.49%，多檔被動元件跟進大漲，禾伸堂（3026）、蜜望實（8043）、凱美（2375）、華容（5328）、台嘉碩（3221）、信昌電（6173）、金山電（8042）、立隆電（2472）、鈞寶（6155）、立敦（6175）、聚鼎（6224）、今展科（6432）、天二科技（6834）、三集瑞-KY（6862）等14檔同步飆上漲停收盤；華新科（2492）也是大漲，收136元，上漲7.5元，漲幅5.84%。

國巨3月合併營收136.3億元，創新高，月增18.5%，年增22.8%；第1季合併營收381.6億元，季增6.1%，年增22.7%，創單季歷史新高；國巨4月15日受邀參加外資舉辦的線上法人說明會，將公布第1季財報。

禾伸堂 國巨 信昌電

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