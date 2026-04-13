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事欣科營收／3月4.03億元創同期新高 低軌衛星動能強勁
工業電腦大廠事欣科（4916）公告今年3月營收，表現大幅超越市場預期。受惠於低軌衛星及國防軍工訂單持續放量，單月合併營收達4.03億元，月增14.57%、年增21.57%，年月雙增達雙位數增幅，不僅站穩4億元關卡，更寫下歷史單月同期新高、歷史單月次高營收紀錄，累計營收達10.58億元，年增23.44%，後續大有挑戰單月新高態勢。
事欣科將於4月15日受邀參加由統一證券舉辦之法人說明會。隨著單月營收陸續創高，法人圈將高度關注公司在衛星通訊技術、國防訂單續航力及全球供應鏈產能優化之最新戰略。
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