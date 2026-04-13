快訊

宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾！轎班大哥摔倒 網友驚：3女神力量太大

最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

事欣科營收／3月4.03億元創同期新高 低軌衛星動能強勁

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠事欣科（4916）公告今年3月營收，表現大幅超越市場預期。受惠於低軌衛星及國防軍工訂單持續放量，單月合併營收達4.03億元，月增14.57%、年增21.57%，年月雙增達雙位數增幅，不僅站穩4億元關卡，更寫下歷史單月同期新高、歷史單月次高營收紀錄，累計營收達10.58億元，年增23.44%，後續大有挑戰單月新高態勢。

事欣科將於4月15日受邀參加由統一證券舉辦之法人說明會。隨著單月營收陸續創高，法人圈將高度關注公司在衛星通訊技術、國防訂單續航力及全球供應鏈產能優化之最新戰略。

延伸閱讀

新應材第1季營收創歷史新高 法人估全年EPS上看17.1元

群聯營收／3月183億元創高 AI 儲存需求升溫、看好高階客製化市場續強

AI伺服器需求暢旺　廣達、緯創3月營收寫新高

八貫獲軍工客戶追單　3月與第1季營收創新高

相關新聞

日月光盤中衝427元再創新高 抗空領軍封測股、AI 高階封裝題材續強

台股13日盤中震盪，權王台積電（2330）小幅回落至1,990元、跌幅約0.5%，不過資金轉向具AI封測題材個股，日月光投控（3711）強勢走高，盤中最高衝上427元、再創歷史新高，暫報425.5元，大漲32.5元、漲幅8.27%，成交量達1.57萬張，成為今日盤面最強勢的半導體指標股之一；聯發科（2454）同步上漲4.13%，也與日月光形成撐盤雙箭頭。

南亞科法說來了！四大廠砸787億元入股加持 記憶體震盪透堅

中東戰雲密佈，美軍封鎖海峽引發油價飆升，台積電（2330）失守2,000元大關拖累大盤震盪。然而，記憶體龍頭南亞科（2408）13日召開法說，受惠4大國際廠私募入股及DDR4續漲動能，股價逆勢領軍突圍，帶動群聯（8299）、廣穎（4973）、晶豪科（3006）等隨之揚。

AI、低軌衛星助威 PA 三雄後市可期

PA三雄穩懋（3105）、宏捷科、全新迎來漲價潮之餘，隨著AI資料中心大量導入光通訊模組，以及低軌衛星積極採用包括磷化銦（Inp）、砷化鎵（GaAs）等第三代化合物半導體，同步帶旺產業後市，在AI與低軌衛星等應用助攻下，讓穩懋、宏捷科、全新後市更有看頭。

PA 三雄漲價 營運衝鋒

電子零組件漲價再添一樁，最新漲價潮蔓延至砷化鎵相關產品，包含應用層面極為廣泛的功率放大器（PA），漲幅超過10%，帶旺PA三雄穩懋（3105）、宏捷科、全新後市。

冠西電攻光通訊奏捷 旗下800G高速光收發模組通過客戶驗證

冠西電（2466）轉型AI光通訊領域進入收割期，旗下800G高速光收發模組（Transceiver）已順利通過主要客戶驗證，預計第2季末在宜蘭新廠量產，第3季起顯著貢獻營收，躋身光通訊概念股。

鼎炫今年營收拚新高

鼎炫-KY（8499）受惠威斯雙聯與德佑新材自去年第3季起併入報表，今年迎來首個完整獲利貢獻年度，帶動整體營運規模顯著擴張。公司指出，隨著雙聯、德佑與既有屏蔽材料業務發揮協同效應，集團在電子材料市場的競爭門檻持續拉高，顯示透過收購達成轉型策略已進入實質獲利收割期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。