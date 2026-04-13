日月光盤中衝427元再創新高 抗空領軍封測股、AI 高階封裝題材續強

台股13日盤中震盪，權王台積電（2330）小幅回落至1,990元、跌幅約0.5%，不過資金轉向具AI封測題材個股，日月光投控（3711）強勢走高，盤中最高衝上427元、再創歷史新高，暫報425.5元，大漲32.5元、漲幅8.27%，成交量達1.57萬張，成為今日盤面最強勢的半導體指標股之一；聯發科（2454）同步上漲4.13%，也與日月光形成撐盤雙箭頭。

日月光近期營運數字持續提供股價上攻底氣。公司3月合併營收615.77億元，月增18.2%、年增14.6%，寫同期新高；首季營收1,736.63億元，也維持雙位數年增表現。公司先前已指出，受惠AI、高速運算與高速通訊需求升溫，高階封裝與測試需求持續擴大，帶動接單能見度進一步提升。

展望後市，日月光今年先進封測業務動能仍是市場聚焦主軸。公司先前已將2026年先進封測業務營收目標，由原估26億美元上修至32億美元，較去年的16億美元幾乎翻倍，反映AI晶片、高速運算相關需求仍強。公司也規劃今年動工六座新廠，原先規劃的70億美元資本支出還有上調空間，顯示擴產態度相當積極。