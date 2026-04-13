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南亞科法說來了！四大廠砸787億元入股加持 記憶體震盪透堅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

中東戰雲密佈，美軍封鎖海峽引發油價飆升，台積電（2330）失守2,000元大關拖累大盤震盪。然而，記憶體龍頭南亞科（2408）13日召開法說，受惠4大國際廠私募入股及DDR4續漲動能，股價逆勢領軍突圍，帶動群聯（8299）、廣穎（4973）、晶豪科（3006）等隨之揚。

全球金融市場今日籠罩在地緣政治陰霾下，隨著美國宣布將封鎖荷莫茲海峽，台股權王台積電疲軟回跌破2,000元整數大關，大盤於35,400點附近劇烈震盪。在此關鍵時刻，市場目光鎖定今日召開法說會的記憶體大廠南亞科。

南亞科近期最受矚目的便是高達787.18億元的私募案。台塑（1301）集團總裁吳嘉昭透露，引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（SanDisk）、Solidigm（SK 海力士體系）及思科（Cisco）等四大科技廠，並非單純的資本合作，未來還會合作研發全新記憶體產品。市場解讀，此舉將深化技術研發與產品共構，甚至劍指高附加價值的客製化記憶體與高頻寬記憶體（HBM）領域，戰略意義重大。

由於全球三大原廠（三星、SK 海力士、美光）正全力將資源轉產HBM與DDR5，導致傳統DDR4出現供應缺口。南亞科作為台灣唯一具備10奈米自主研發實力的廠商，意外成為全球DDR4的關鍵供貨來源。市場傳出，除了上述四大廠，更有美系ASIC與光通訊大廠暗中入股。

基本面來看，南亞科首季受惠於DDR4 8Gb合約價漲勢，獲利結構大幅改善。法人分析，第2季報價具備續漲動能，且公司已成功轉型為SSD DRAM Cache主要供應商。

產品規劃方面，南亞科預計最快今年第4季量產16Gb DDR4，明年進攻32Gb高密度產品。此外，公司在DDR5與LPDDR5的布局也進入收割期，提前鎖定伺服器與工控高階訂單。隨著產品組合優化，毛利率可望隨之跳升。

法人指出，今日盤中記憶體族群漲幅雖見收斂，反映出中東變局下的避險情緒，但南亞科與台積電、大立光（3008）的法說內容，將是研判第2季及下半年科技業景氣的重要指標。

美國 美軍 基本面

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