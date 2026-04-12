冠西電躋身光通訊概念股 營運大轉骨

冠西電（2466）轉型AI光通訊領域進入收割期，旗下800G高速光收發模組（Transceiver）已順利通過主要客戶驗證，預計第2季末在宜蘭新廠量產，第3季起顯著貢獻營收，躋身光通訊概念股。

隨著輝達新一代GPU平台量產帶動頻寬需求，高毛利800G與下一代1.6T通訊產品市場滲透率看升。由於光模組毛利率較冠西電傳統燈飾產品呈現數倍成長，法人預期隨新產能放量，將帶動冠西電獲利結構顯著優化，營運大轉骨。

冠西電表示，去年7月成立AI光通訊事業部後，透過戰略合作啟動關鍵技術轉移，將研發周期縮短至二年內，快速掌握MPO高密度連接器、PLC光分路器晶片，以及低損耗耦合器等核心製程。

冠西電指出，目前宜蘭新廠Class 100,000無塵室已完成裝機，首條生產線實現滿負荷運轉，一期月產能約500至700支，後續已規劃增設二期產線，建構從規格開發、封裝到測試的一條龍自主化體系。

業界指出，冠西電成功將深耕多年的光電耦合技術延伸至微米級精準對位，成為切入高速傳輸模組的核心競爭力。相較於市場多數業者仍處於評估或設廠階段，該公司已完成產線建置並進入實質生產。

據悉，高速光收發模組將隨AI伺服器建置進度分批出貨，首波出貨規模達數百套，每套配備八組模組。由於該系列產品毛利表現優異，隨未來伺服器整機出貨規模放量，對獲利的挹注效果將逐步放大。

冠西電透露，現有光通訊元件、高速連接線與機構件持續送交國際大廠認證。該公司透過優化台內外產能配置，並持續爭取全球性配套計畫，確保在AI算力需求爆發之際，能快速回應市場並穩定供貨。

海外布局方面，冠西電印尼廠已具備全製程量產能力，預計今年起貢獻營收。公司同步開發印尼工業區土地，規劃建設含AI園區在內的綜合基地，除擁有20MW（百萬瓦）電力供應與成本優勢，更具備「非中國供應鏈」區位特點，旨在承接新品導入（NPI）轉移訂單，卡位全球高端光模組供應鏈重要備援。

法人分析，隨著AI基礎建設升級潮持續，冠西電矽光子相關產品營收占比預計將大幅成長。公司透過技術轉移快速突破高端客戶認證壁壘，順利切入全球數據中心與通訊市場。透過垂直整合與技術升級，卡位AI時代高速傳輸商機，由本土製造商向全球高端光模組供應商邁進，轉型進度受市場關注。