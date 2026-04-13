七檔高股息 漲逾雙位數

全球股市近來雖逐步回穩，但投資氛圍仍不時受到局勢消息而起伏。而聚光成長、高息因子的主、被動ETF，表現相對搶眼。根據統計，今年來市場上沖下洗，但觀察主、被動高股息今年來表現，其中七檔漲幅超過一成，主動安聯台灣高息ETF（00984A）繳出逾22%表現，顯示主動、靈活的多策略，更能應對市場動盪。

法人表示，地緣政治引發短線震盪，對於追求高息或偏愛穩健提供現金流商品的投資人而言，現階段可留意其核心高股息策略及超額報酬策略是否採均衡布局。隨著除權除息旺季接近，建議可逐步加碼核心高股息策略，以掌握第2及第3季除權息旺季的潛在收息機會。

面對近年市況的丕變，主動安聯台灣高息ETF經理人廖本隆表示，觀察市場從2025 年以來，整體投資氛圍在關稅政策衝擊、地緣政治風險、AI供應鏈重組三條線索交織下，波動度拉大，類股輪動周期縮短，更需要置入主動與多策略的因子，快速調整權重，尤其可在重大事件後迅速重新定位，伺機掌握更多潛在成長與高息的機會。