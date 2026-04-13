主動式 ETF 投信搶發 台股、美國科技股占大宗

中東局勢不明，台股仍然震盪攻占歷史新高，主動式ETF表現更勝大盤。投信近期募集產品偏向主動式或加強型ETF，尤其以台股及美股科技股為大宗，以追求更能因應不確定的環境。

投信看好由AI帶領的股市長線多頭行情，但也認為全球經濟及金融市場變數仍多，市場動盪可能將成常態。在投信近期新募的產品中，仍鎖定長線看好的AI趨勢，主動式ETF比重高，目標是更能靈活因應局勢的變動。

今（13）日有二檔基金／ETF同日開募，包括主動野村臺灣高息（00999A）、台新彭博美國成長指數基金。其中，00999A訴求是升級版的高股息ETF，不是指追逐高息，而是打造「息收＋資本利得」的雙引擎，把季節性「股利事件」轉化為可以重複運用的投資時鐘。

至於台新彭博美國成長指數基金，則追蹤彭博美國成長精選75指數，相對加碼獲利預估樂觀的權值股，剔除成長動能趨緩的拖油瓶，同時挖掘有成潛力的黑馬股，依照獲利及營收預估成長率計算綜合成長分數，可以說是升級版的美國成長股。

主動統一升級50（00403A）則於22日開募，結合市值投資概念和主動選股策略。統一投信前兩檔主動式ETF叫好叫座，尤其主動統一台股增長（00981A）去年5月底上市以來，單淨值漲幅就超過131%，規模更快速成長到1,188億元。因此，00403A未開募先轟動，有望成為下一檔明星產品。

5月及6月則至少有四檔產品募集。主動安聯美國科技（00402A）是安聯第一檔美股主動ETF，也是追求成長動能。此外，還有兩檔多重資產基金，即合庫AI電力創新多重資產基金及富蘭克林華美美國收益多重資產基金，都是希望以多重資產來降低風險。

至於瀚亞環球增長ETF組合基金，則是標榜第一檔以新台幣ETF及外幣ETF為主軸的組合基金，新台幣ETF更拉高到三成，可望受惠於台股成長股的長期動能，又可降低匯率風險。另外，環球股票及產業ETF約占三成，環球債約占35%，槓桿反向及原物料ETF不超過10%。