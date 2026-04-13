快訊

談判21小時破局！川普揚言封鎖荷莫茲海峽 美伊未排除再談

藥價差4倍！肺癌患者為「泰格莎」跑到大陸買 健保署研議放寬給付

進喔！「粉紅超跑」白沙屯媽出發！香燈腳一路簇擁 人車布滿台1線

聽新聞
0:00 / 0:00

台日雙引擎 穩中求富

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

地緣政治雖不時干擾市場，但台灣及日本股市去年以來表現出色。法人指出，台日同為全球科技供應鏈的核心樞紐，兩市場的企業基本面強勁改善，加上估值相對合理及市場互補效果，為中長期投資人提供極具吸引力的布局機會。

在日股方面，路博邁日本股票研究總監窪田慶太上周來台指出，日本歷經「失落的30年」，日股正站在結構性轉折點上。日本企業同時具備總體經濟與基本面雙重成長動能，四大長期被市場忽略的優勢正逐漸浮現。這四支箭分別為獲利成長、消費復甦、治理改革、抵禦匯差風險及全球動盪的獨特韌性。

窪田慶太指出，日股一年半來的表現勝過美股，且漲勢已擴散至中小市值股，顯示市場信心並非由少數權重股獨撐，而是全面復甦的訊號。今年2月大選後，高市早苗首相以壓倒性勝利確立政策走向，且支持率高達七成，市場不確定性明顯降低。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如指出，日股具備結構性優勢，如果同時將台股納入投資版圖，整體組合的韌性與爆發力將明顯提升。台股以AI科技為核心，記憶體、ABF載板、晶圓代工等次產業動能強勁；日股則以政策受惠、通膨紅利與企業改革為主軸，且能提供台灣半導體產業所需的機器設備、特化原料等。

王昱如表示，台日擁有不同布局主題，且產業高度互補。從相關係數來看，台灣科技股與日本工業、金融、消費類股相關係數都低於0.55，有效分散單一市場風險。

至於日圓走勢，窪田慶太認為，市場認為美日政府可容許的價位在1美元兌160日圓。

台股 美股 日本

延伸閱讀

摩根士丹利基金：美股具備政策、經濟及基本面三大利多支撐

看好日圓由貶走升 路博邁提三大理由

櫃買指數突破歷史新高 這幾檔台股ETF周漲幅逾10%

第2季基金投資趨勢／AI、國防、台股基金 配置七成資金

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

日企獲利動能持續轉強 日股基金中長線有戲 專家建議伺機布局

日本股市在企業獲利改善與結構性改革推動下，正逐步展現不同於以往的投資樣貌。法人指出，日本經濟已走出通縮格局，企業具備轉嫁成本能力，在財務重整、資本效率提升與股東回饋政策同步推進下，日股可望邁入具備可預期性的「新常態」階段，投資人可透過相關基金商品進行布局。

台日雙引擎 穩中求富

地緣政治雖不時干擾市場，但台灣及日本股市去年以來表現出色。法人指出，台日同為全球科技供應鏈的核心樞紐，兩市場的企業基本面強勁改善，加上估值相對合理及市場互補效果，為中長期投資人提供極具吸引力的布局機會。

主動式 ETF 投信搶發 台股、美國科技股占大宗

中東局勢不明，台股仍然震盪攻占歷史新高，主動式ETF表現更勝大盤。投信近期募集產品偏向主動式或加強型ETF，尤其以台股及美股科技股為大宗，以追求更能因應不確定的環境。

台股 ETF 配息潮來了 本周16檔發放逾238億 00919配144億最多

本周是4月台股ETF股利發放高峰期，總計有16檔ETF發放股利預估逾238.8億元，可望為台股挹注資金活水。其中，高股息ETF以群益台灣精選高息（00919）配發出144.3億元最多，市值型ETF則以國泰台灣領袖50配發33.1億元最多。

七檔高股息 漲逾雙位數

全球股市近來雖逐步回穩，但投資氛圍仍不時受到局勢消息而起伏。而聚光成長、高息因子的主、被動ETF，表現相對搶眼。根據統計，今年來市場上沖下洗，但觀察主、被動高股息今年來表現，其中七檔漲幅超過一成，主動安聯台灣高息ETF（00984A）繳出逾22%表現，顯示主動、靈活的多策略，更能應對市場動盪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。