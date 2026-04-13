全球股市近來雖逐步回穩，但投資氛圍仍不時受到局勢消息而起伏。而聚光成長、高息因子的主、被動ETF，表現相對搶眼。根據統計，今年來市場上沖下洗，但觀察主、被動高股息今年來表現，其中七檔漲幅超過一成，主動安聯台灣高息ETF（00984A）繳出逾22%表現，顯示主動、靈活的多策略，更能應對市場動盪。

2026-04-13 00:18