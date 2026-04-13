聽新聞
0:00 / 0:00
國喬切入高毛利市場
國喬（1312）董事長邱德馨表示，今年國喬將秉持審慎且機動的策略，緊隨全球減碳趨勢與高端材料需求穩健布局，憑藉穩定的能源自給能力與領先的研發技術，將逐步切入高毛利市場。
國喬總經理曾嘉雄表示，針對國際能源波動，公司已建立完善的應變機制。高雄大社廠具備自主汽電共生與多元燃料組合，確保能源供應自給自足。
此外，泉州廠則採用先進PDH及PP製程，物耗及能耗優於同業。
面對全球產能結構轉型，曾嘉雄認為，中國大陸與歐洲市場的汰弱留強，正是國喬切入高端市場的絕佳契機，公司將持續投入醫療級聚丙烯、儲能電池專用ABS以及長碳鏈尼龍等電子材料研發，全面搶攻半導體產業在地化所帶動的高階材料需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。