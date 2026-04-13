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全球市場觀測站／信用債新興債 有看頭

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期油價自高檔回落，全球金融市場自低檔反彈走高。股市方面，科技相關市場及指數是漲幅領先的族群；債市因美債殖利率走低，帶動信用債及新興市場債、邊境市場債上揚。

野村投信表示，美伊雙方雖然持續放狠話，但產業基本面良好、需求並未受戰爭影響的AI相關科技股強勁反彈，目前看來雙方均有意願結束戰事，即使和談期間可能仍有波折，股市焦點可望重回基本面，科技股仍是多頭趨勢下的領頭羊。因此，上周費城半導體指數漲幅約一成，亞洲的韓股、台股與日股也都有相當出色的表現。

不過，雖然油價自高檔回落，仍要持續關注伊朗對於荷莫茲海峽的控制，由於荷莫茲海峽是全球約20%石油和液化天然氣運輸的關鍵要道，目前停火期仍未全面恢復通行，貨運受阻問題並未解決，股市急漲後可能有逢高獲利了結賣壓。建議分批逢回建立持股。

債市方面，美國10年期公債殖利率自4.35%回落至4.3%附近，聯準會會議記錄顯示多官員認為通膨降溫的速度可能比預期緩慢，油價上升使部分官員認為須保留升息選項，整體而言基調偏鷹。

野村投信固定收益部副總經理謝芝朕認為，美國政府有強烈動機結束戰爭，避免高油價及連帶通膨壓力影響美國期中選舉，此外，若戰爭持續過久，市場將會開始反映美國國會可能介入及戰爭長期化的機率，因此，目前很可能已進入美伊衝突「轉折的開端」。

自美伊開戰以來，債市回檔整理，目前無論是投資級債或非投資級債券，多數的估值均浮現投資吸引力。謝芝朕指出，在投資等級市場方面，幾乎所有市場估值均處於偏低水準，其中美國投資等級債與全球投資等級債尤為便宜。

美國 聯準會 台股

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