四大投資方向 伺機布局

2月底美伊戰事爆發以來，荷莫茲海峽遭封鎖、油價走高，通膨疑慮升溫。不過近期隨著美伊在中間人巴基斯坦牽線下將進行和談、以色列與黎巴嫩亦同意談判，國際油價跌破百元，提振市場樂觀情緒，台股加權指數4月以來上漲3,694點，反彈11.6%，幾乎收復中東戰事爆發以來跌點，離歷史高點35,579更僅一步之遙。

就總體經濟角度而言，市場對戰事影響的油價、通膨、利率政策的擔憂更勝於戰爭本身，先前布蘭特原油一度逼近每桶120美元，讓原本已經稍微緩和的通膨壓力再度上升，美國10年期公債殖利率一度來到4.44%，創去年8月以來高點，亦隱含市場擔憂高油價恐讓下半年利率不降反升，所幸近期油價大幅回落，讓市場擔憂稍獲緩解。

回顧3月聯準會會議如預期聯邦基金利率政策區間維持3.50%～3.75%，並持續視需求啟動短期購債，以3月利率點陣圖中位數來看，其利率中位數與去年12月的點陣圖相當（即2026年降息1碼、2027全年降息1碼、2028全年不降），細看2026年點陣分布，可看出去年12月認為要降息2碼或以上的官員此次僅剩五位。

就業市場方面，甫公布的美國3月非農就業新增17.8萬人，高於市場預期的6萬人，失業率4.3%，低於市場預期與前值的4.4%，顯示美國勞動市場雖疲軟但尚算穩定，通膨距離2%目標仍有一段差距，短期內並無降息的急迫性。

在操作方面，近期國際股市及台股因中東和談契機的利多出現報復性反彈，但後續走勢還是要持續觀察談判進展，加上指數來到之前的兆元天量壓力區，在戰事發展仍不明朗下，預估行情在短線反彈後將趨於震盪。

至於投資方向上，有四大方向值得留意。首先，台積電16日即將召開發說會，在先進製程供不應求下，台積電、三星晶圓代工5奈米以下報價已確定調漲，台積電全面調漲今年5／4奈米以下代工價格，因訂單能見度延伸至2027年，不排除繼續調漲，台積電及相關供應鏈仍不看淡。

第二，PCB上游應用於AI 伺服器、Switch交換器板的高階材料，如HVLP銅箔、載板材料T-Glass、硬板材料Low-DK等主要領導廠商為日本企業，日本企業對產能擴張較為保守，在輝達GPU外加AWS、Meta、Google、微軟等CSP廠自研晶片（ASIC）帶動下，持續供不應求，因此PCB上游、載板三雄等遇拉回仍可伺機布局。

第三，由太空延伸至地面的軌道經濟正蓄勢待發，低軌衛星從基礎建設期邁入大規模商用階段、手機直連技術普及與「太空AI資料中心」概念興起，整體產業已迎來價量齊揚的獲利轉折點，國內包括昇達科、華通、啟碁等相關公司將有望在這波升級趨勢中受惠。第四，營收創高或大幅成長的族群或個股，如光通訊、探針卡、電源等。

（作者是第一金投顧董事長）