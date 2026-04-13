一周盤前股市解析／測試設備、高速傳輸 吸睛

台股上周五（10日）上漲556點，收在35,417點，成交金額較前一交易日略減，其中，類股漲跌互見，台積電（2330）股價2,000元達陣領軍，台達電（2308）、廣達（2382）、台光電（2383）等權值助攻，指數開高突破35,000點後震盪緩步向上墊高，短期均線架構延續偏多趨勢。

統一投顧協理陳晏平表示，市場對中東停火協議前景再度轉趨樂觀中，帶動台股上周大漲逾2,000點。由於台積電本周將召開法說會，題材有利於多方續攻，然目前美伊雙方針對荷莫茲海峽是否收費及放行通航船數仍有歧見，後續仍須關注中東戰事消息面變化。

中長線布局追蹤族群，包括台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸、載板與PCB、電源管理、散熱、衛星航太、散裝及高殖利率概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，美國與伊朗協議停火二周，激勵台股上周大漲，帶動台股來到35K的相對高位，美伊談判結果將引導後續台股走勢；盤面有題材的族群將繼續受到資金追捧，如AI概念股續強等，此外，市場開始將焦點轉向台積電16日法說，相關供應鏈也將受惠，可留意軍工概念股、半導體設備與零件耗材股、PCB族群等。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股成功站回所有重要均線，並強勢突破近期的下降趨勢軌道後，均線價位已提供有力的下檔保護，在資金輪動的推移上，市場熱錢轉趨青睞具備題材與基期優勢的次族群，包括面板廠轉型半導體封裝的Micro LED及矽光子概念股，同時受惠於AI伺服器規格升級的PCB載板與高階測試介面等族群。

展望未來盤勢，波段築底的基礎雖已穩固，但若要推升指數進一步挑戰前高，量能的溫和擴增將是化解上檔反壓的關鍵。操作策略上，應秉持不追高、逢回布局的穩健偏多思維，尋找具備明確成長動能保護的標的，後續市場焦點轉向16日登場的台積電法說會，可優先關注與先進封裝、測試設備及高速傳輸相關的供應鏈。