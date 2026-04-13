快訊

談判21小時破局！川普揚言封鎖荷莫茲海峽 美伊未排除再談

藥價差4倍！肺癌患者為「泰格莎」跑到大陸買 健保署研議放寬給付

進喔！「粉紅超跑」白沙屯媽出發！香燈腳一路簇擁 人車布滿台1線

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰證 App 服務再進化

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
國泰證券持續深化AI金融服務，推出「30秒即完成線上調額申請」功能，僅須透過二步驟快速送件，最快5分鐘內便完成審核。國泰證券／提供
國泰證券持續深化AI金融服務，推出「30秒即完成線上調額申請」功能，僅須透過二步驟快速送件，最快5分鐘內便完成審核。國泰證券／提供

近期台股行情火熱，多個交易日成交金額突破兆元，屢創歷史新高。市場交易熱度明顯升溫下，投資人原有交易額度已逐漸不敷使用，如何即時調整金額並掌握投資節奏，已成為投資人因應快速變動市場的關鍵。

國泰證券持續深化AI金融服務，推出「30秒即完成線上調額申請」功能，透過AI模型精準預設客戶額度需求，每日通知約3萬多人，轉換率高達兩成，投資人僅需兩步驟即可快速送件，最快5分鐘內便完成審核，彈性因應資金需求、提升整體交易順暢度。

國泰證券以「快速、直覺、不中斷」為核心，投資人可直接透過「國泰證券App」完成簡單的申請程序，若搭配上傳財力證明，最高調整額度可達9,999萬元，全程免臨櫃、免跑分公司，無論市場波動或交易高峰，都能即時因應資金需求。

國泰證券引領AI新世代，透過後端AI模型結合即時數據分析，主動預測客戶潛在額度需求並顯示於申請頁面中，在客戶提出申請前服務即先到位。此外，為讓交易流程更加順暢，國泰證券同步優化App交易流程，於下單介面即時顯示可用額度，並提供易懂的提示資訊，引導客戶迅速完成調整，降低因額度不足而中斷交易的情況，實現真正「無斷點」的交易體驗。

國泰證券「線上調額」服務，反映市場對即時、便利服務的高度需求，透過AI與數據模型分析不同客戶的交易行為，提供差異化資訊，落實「千人千面」的個人化服務。同時，當系統判斷投資人仍有額度上調空間時，主動透過介面提醒，引導用戶提前因應，降低臨時受限的風險。此一作法不僅有助於提升交易效率，也讓數位科技真正融入投資人的日常，展現金融科技深化的應用價值。

展望未來，國泰證券將持續以「AI券商」發展為目標，推動更多貼近投資人需求的智慧金融服務，透過科技驅動服務升級，讓投資人在快速變化的市場中，能以更從容、即時的方式掌握投資機會，實現更高效率的數位金融體驗。

國泰

延伸閱讀

國泰證AI預警仙股 有效攔阻近八成客戶加碼、九成出場

台新證、元富證合併首日App卻卡頓！登錄異常金管會要查了

國泰投信首檔主動式 ETF00400A 掛牌上市

台新元富證合併後APP異常　金管會展開調查

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

日企獲利動能持續轉強 日股基金中長線有戲 專家建議伺機布局

日本股市在企業獲利改善與結構性改革推動下，正逐步展現不同於以往的投資樣貌。法人指出，日本經濟已走出通縮格局，企業具備轉嫁成本能力，在財務重整、資本效率提升與股東回饋政策同步推進下，日股可望邁入具備可預期性的「新常態」階段，投資人可透過相關基金商品進行布局。

台日雙引擎 穩中求富

地緣政治雖不時干擾市場，但台灣及日本股市去年以來表現出色。法人指出，台日同為全球科技供應鏈的核心樞紐，兩市場的企業基本面強勁改善，加上估值相對合理及市場互補效果，為中長期投資人提供極具吸引力的布局機會。

主動式 ETF 投信搶發 台股、美國科技股占大宗

中東局勢不明，台股仍然震盪攻占歷史新高，主動式ETF表現更勝大盤。投信近期募集產品偏向主動式或加強型ETF，尤其以台股及美股科技股為大宗，以追求更能因應不確定的環境。

台股 ETF 配息潮來了 本周16檔發放逾238億 00919配144億最多

本周是4月台股ETF股利發放高峰期，總計有16檔ETF發放股利預估逾238.8億元，可望為台股挹注資金活水。其中，高股息ETF以群益台灣精選高息（00919）配發出144.3億元最多，市值型ETF則以國泰台灣領袖50配發33.1億元最多。

七檔高股息 漲逾雙位數

全球股市近來雖逐步回穩，但投資氛圍仍不時受到局勢消息而起伏。而聚光成長、高息因子的主、被動ETF，表現相對搶眼。根據統計，今年來市場上沖下洗，但觀察主、被動高股息今年來表現，其中七檔漲幅超過一成，主動安聯台灣高息ETF（00984A）繳出逾22%表現，顯示主動、靈活的多策略，更能應對市場動盪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。