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期貨模擬交易賽 開打

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

臺灣期貨交易所與經濟日報共同主辦之「115年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」活動開跑後，反應熱烈且報名相當踴躍，來自全國57所大專院校、共300支隊伍參賽，這場校園金融盛事將於4月13日正式進入模擬實戰，在萬變的期貨市場中一較高下。

期交所表示，本次活動三大亮點，包含「科技金融雙結合」、「商品種類創新高」及「賽制全面進化」。因應全球金融科技（FinTech）浪潮，本屆競賽提供最貼近實況的「新一代虛擬交易所」平台，不僅支援網頁及手機App隨時監控盤勢，更全面介接MultiCharts、Python及Excel VBA等專業工具，鼓勵學生結合財金理論與程式碼，運用大數據與自動化交易，提升實戰競爭力。本屆競賽的標的更加多元，除原有的指數期貨、個股期貨、周三到期臺指選擇權及黃金類商品外，更首度加入「周五到期臺指選擇權」、股票選擇權月契約及周契約等最新熱門商品，提供更多元的商品學習，建立學生跨商品操作能力及多重資產配置觀念。

在賽制全面進化部分，本屆競賽打破過往框架，將賽制由往年的複賽機制調整為「單一賽制」（4月13日至7月1日），此變革是為了讓學生擺脫「短線投機」的心態，鼓勵參賽者如同專業機構投資人進行「長線布局」，在真實波動中滾動修正策略，同時，搭配保證金與風險控管機制，使參賽學生能在模擬環境中實際體驗市場運作與價格波動，培養交易紀律與風險意識。

期交所表示，邁入第六屆的「縱橫期海」已成為國內最具指標性的校園金融賽事，競賽除著重交易策略與績效表現外，亦肩負深化校園金融教育功能。透過模擬交易平台，學生能在零資金風險的環境，親身體驗全球市場脈動，將學術理論轉化為交易策略與風險控管機制。

對於未能擠進本次300隊名額的師生，期交所也誠摯邀請持續關注後續相關教育推廣活動及課程，並歡迎機關及學校申請借用「虛擬交易所」平台自行辦理競賽，體驗真實市場的波動，在4月13日「縱橫期海」正式啟航時，期待下一個校園界的金融巨星。

科技 臺灣期貨交易所

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