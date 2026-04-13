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鼎炫今年營收拚新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

鼎炫-KY（8499）受惠威斯雙聯與德佑新材自去年第3季起併入報表，今年迎來首個完整獲利貢獻年度，帶動整體營運規模顯著擴張。公司指出，隨著雙聯、德佑與既有屏蔽材料業務發揮協同效應，集團在電子材料市場的競爭門檻持續拉高，顯示透過收購達成轉型策略已進入實質獲利收割期。

法人看好，在產能配置到位與高毛利電子材料占比大幅拉升下，鼎炫今年營運將逐季走揚，預期全年業績高峰將落在下半年。隨著規模經濟效益顯現，2026年營收蓄勢挑戰歷史新高，獲利亦將優於去年。尤其旗下產品線下半年進入傳統出貨旺季，稼動率可望維持高水位，進一步支撐整體成長動能。

子公司隆揚電子表現方面，法人指出，目前產線稼動率維持約八成，並已成功切入多家國際指標大廠。除既有蘋果訂單貢獻隆揚約六成營收外，去年底更順利開發美系網際網路搜尋巨頭新業務，並有望進一步打入美國社群媒體巨擘等供應鏈。

隨AI伺服器與高速傳輸應用引爆需求，鼎炫在電磁屏蔽與散熱材料領域穩健成長，推升營運動能逐月攀升。

鼎炫表示，透過收購德佑與威斯雙聯，集團已成功橫向整合技術資源，並積極針對既有客戶群推動跨售策略。德佑的專業膠類技術能與集團原有的屏蔽及散熱材料相結合，廣泛應用於AI伺服器、電視面板、筆電零組件及電動車等多元領域。

營收 鼎炫

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