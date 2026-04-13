記憶體、CPU缺貨漲價成為今年PC廠最大挑戰，藍天（2362）表示，該公司策略基本就是跟著市場趨勢走，大型品牌廠若調整價格，藍天也將跟隨大廠趨勢調整。展望後市，藍天預期，上半年筆電事業將逐季成長。

藍天2025年筆電出貨139.4萬台，事業體營收為174億元，以各區域市場出貨量及比重來看，亞太區為34%、大陸23%、歐洲22%、日韓17%及美洲4%。其中，德國、日本等成熟市場受惠Win 10換機潮啟動，出貨量皆明顯提升。

以營運部門收入比重來看，藍天2025年筆電占85%，百腦匯為15%；藍天筆電事業目前聚焦白牌NB市場，鎖定中高階及電競產品，產品線包含電競／娛樂及商用／一般應用，客戶群以區域性通路商為主，目前有將近100多個客戶。

展望後市，藍天預期，第2季筆電事業表現將優於首季；至於大陸通路事業百腦匯則持穩看待。