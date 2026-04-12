聽新聞
0:00 / 0:00
建新本季展望審慎樂觀
專業整合物流廠建新國際（8367）表示，受惠自動／傳統裝卸、倉儲業務規模持續放大，挹注首季營運淡季不淡。展望第2季，建新持審慎樂觀看法。
建新國際表示，隨著高科技產業物流需求持續成長、石化與傳產出口回溫，加上倉儲客戶優化效益、新科智慧物流園區一期倉庫工程預計第2季投入營運，以及港區裝卸與報關業務同步增溫，皆有望挹注第2季整體營運續揚。
建新近幾年持續深化報關、運輸、倉儲、裝卸及貨櫃中心等一條龍整合物流解決方案，憑藉完整服務鏈，有效提升跨業務資源整合效益，帶動新客戶開發與整體接單動能穩步增溫，挹注集團整體營收規模持續擴大。
其中，受惠銅土及多項散裝貨物裝卸需求維持穩健，加上高雄港與台中港天然氣管裝卸及倉儲長期標案陸續認列，是推升3月營收改寫歷年同期新高的關鍵。
建新看好全球AI、高效能運算與半導體產業，持續推升高科技物流需求，以及國際物流業者亦加大在台高科技物流投資，反映台灣科技供應鏈與物流需求持續升溫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。