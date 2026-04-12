五福瞄準國際旅展大餅

五福（2745）表示，針對第2季旅遊旺季，五福將全面動員參與北中南三大標竿級旅展，包括4月24日台中國際旅展、5月15日高雄市旅行公會國際旅展，以及5月22日台北國際觀光博覽會，產品促銷火力全開，推升營收再攀高峰。

展望後市，因應4月航空燃油費調整，五福展現高度經營靈活度，透過動態定價管理機制，即時優化產品結構以穩固毛利表現。針對日韓、東南亞等熱門航線，啟動「早鳥預購專案」引導旅客提前布局，確保成本波動下仍具強勁動能。此外，公司策略性加大台中出發產品比重，搶攻台中清泉崗機場航線擴張紅利，精準切入中部客群，提供更便捷的在地出境選擇。

在實體據點布局上，五福旅遊展現強大執行力。繼3月成功插旗中壢、三峽北大特區後，新竹巨城門市預計於4月中旬盛大開幕，今年「新增6家門市」之目標已提前達成半數。五福強調，實體門市轉型為「社區型專業諮詢中心」，透過「在地深耕、專業諮詢、安心信任」三大核心價值，深化品牌忠誠度。

五福3月營收達9.26億元，年增18.29%，為同期新高並創下歷史次高紀錄。值得關注的是，3月表現與2月農曆春節的歷史新高僅微幅差距200萬元，顯示五福在非傳統旺季依然擁有極強的營運動能。