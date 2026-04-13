快訊

談判21小時破局！川普揚言封鎖荷莫茲海峽 美伊未排除再談

藥價差4倍！肺癌患者為「泰格莎」跑到大陸買 健保署研議放寬給付

進喔！「粉紅超跑」白沙屯媽出發！香燈腳一路簇擁 人車布滿台1線

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／先進製程、AI 伺服器 聚焦

經濟日報／ 歐陽渭棠（凱基投信投資長）

盤勢分析

近期美國與台灣陸續公布的核心數據，均透露經濟動能雖然強勁，但成本端壓力正悄然回升，導致市場對美國聯準會（Fed）貨幣政策轉向的預期變得更糾結。

台灣3月製造業PMI（採購經理人指數）從2月的58.5回落至55.4，即便數據顯示擴張速度有所放緩，但細看結構，半導體與AI相關技術新訂單依舊強勁。

不過，受中東衝突影響，供應鏈交貨時間惡化至2022年以來最慢，且投入成本增速為近四年次高，反映供應鏈瓶頸與成本推升型通膨（Cost-pushinflation）可能成為台股企業營運的短期干擾因子。

長期而言，各國持續投入AI基礎設施建置，半導體先進製程、AI伺服器及相關零組件供應鏈，仍將是台灣接單的關鍵支柱，台灣經濟中長期仍充滿強勁的韌性與擴張潛力。

投資建議

面對「通膨風險」與「強勁AI需求」交織的環境，建議聚焦先進製程與具備成本轉嫁能力的產業及業者。

隨著雲端服務供應商（CSP）為優化成本並強化差異化，自研ASIC晶片比重將繼續大幅提升，具備高度技術壁壘的ASIC服務與IP業者不僅受惠於CSP資本支出擴張，且由於專案開發周期長，對短期經濟波動敏感度較低，是理想的防禦型成長股。

此外，在通膨上升隱憂背景下，應避開毛利受壓縮的低階組裝業者，轉向具備議價權的先進製程及關鍵零組件廠商。優先選擇營收占比中，「AI比重>50%」且「營益率持續擴張」的企業，以應對通膨帶來的獲利侵蝕。

美國 半導體 中東

延伸閱讀

（會員內容不上線）股海自由行／台股急漲過後 分批布局

基金特蒐／AI 收益成長基金 迎豐收

櫃買指數突破歷史新高 這幾檔台股ETF周漲幅逾10%

台股主動型 總規模大增

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

日企獲利動能持續轉強 日股基金中長線有戲 專家建議伺機布局

日本股市在企業獲利改善與結構性改革推動下，正逐步展現不同於以往的投資樣貌。法人指出，日本經濟已走出通縮格局，企業具備轉嫁成本能力，在財務重整、資本效率提升與股東回饋政策同步推進下，日股可望邁入具備可預期性的「新常態」階段，投資人可透過相關基金商品進行布局。

台日雙引擎 穩中求富

地緣政治雖不時干擾市場，但台灣及日本股市去年以來表現出色。法人指出，台日同為全球科技供應鏈的核心樞紐，兩市場的企業基本面強勁改善，加上估值相對合理及市場互補效果，為中長期投資人提供極具吸引力的布局機會。

主動式 ETF 投信搶發 台股、美國科技股占大宗

中東局勢不明，台股仍然震盪攻占歷史新高，主動式ETF表現更勝大盤。投信近期募集產品偏向主動式或加強型ETF，尤其以台股及美股科技股為大宗，以追求更能因應不確定的環境。

台股 ETF 配息潮來了 本周16檔發放逾238億 00919配144億最多

本周是4月台股ETF股利發放高峰期，總計有16檔ETF發放股利預估逾238.8億元，可望為台股挹注資金活水。其中，高股息ETF以群益台灣精選高息（00919）配發出144.3億元最多，市值型ETF則以國泰台灣領袖50配發33.1億元最多。

七檔高股息 漲逾雙位數

全球股市近來雖逐步回穩，但投資氛圍仍不時受到局勢消息而起伏。而聚光成長、高息因子的主、被動ETF，表現相對搶眼。根據統計，今年來市場上沖下洗，但觀察主、被動高股息今年來表現，其中七檔漲幅超過一成，主動安聯台灣高息ETF（00984A）繳出逾22%表現，顯示主動、靈活的多策略，更能應對市場動盪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。