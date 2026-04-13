AI、低軌衛星助威 PA 三雄後市可期

PA三雄穩懋（3105）、宏捷科、全新迎來漲價潮之餘，隨著AI資料中心大量導入光通訊模組，以及低軌衛星積極採用包括磷化銦（Inp）、砷化鎵（GaAs）等第三代化合物半導體，同步帶旺產業後市，在AI與低軌衛星等應用助攻下，讓穩懋、宏捷科、全新後市更有看頭。

其中，磷化銦（Inp）因具備直接能隙、極高電子遷移率以及高耐熱性與抗幅度等三大特性，搖身一變成為AI市場新寵兒，全新受惠客戶訂單持續增長，今年起將積極啟動擴產計畫，資本支出將從去年1億多元擴大至7億元，增幅逾三倍。

全新董事長陳建良指出，由於AI資料中心對光通訊需求激增，推升磷化銦（Inp）磊晶供不應求，加上最上游的磷化銦基板處於缺貨狀態，致使磷化銦磊晶產能完全跟不上需求，因此必須加速擴產腳步。

宏捷科方面，旗下砷化鎵太陽能電池產品已有出貨HAPS（高空通訊平台）實績，為戰力加分。

穩懋則強攻AI資料中心光通訊商機，去年營收占比僅個位數百分比，今年有機會大幅度成長，主要成長動能來自美系大客戶訂單挹注。穩懋董事長陳進財曾指出，公司近期確實非常忙碌。