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PA 三雄漲價 營運衝鋒

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
砷化鎵PA漲價概況
砷化鎵PA漲價概況

電子零組件漲價再添一樁，最新漲價潮蔓延至砷化鎵相關產品，包含應用層面極為廣泛的功率放大器（PA），漲幅超過10%，帶旺PA三雄穩懋（3105）、宏捷科、全新後市。

業界人士指出，鎵原料報價一路上揚，2025年初迄今累積漲幅高達140%，單是2026年首季即大漲超過30%，PA三雄不得不跟著調整價格。

據悉，鎵原料上漲原因眾多，包括2023年底時，中國大陸開始實施出口管制，加上2025年底中國大陸進一步禁止出口關鍵戰略金屬，以及5G通訊、衛星通訊與AI伺服器所需的光模組需求激增，多重因素推升鎵原料價格持續走升。

鎵是砷化鎵的核心元素，業界統計，鎵金屬約占一片6吋砷化鎵晶圓重量四成多，對上游砷化鎵磊晶廠而言，原物料加上電力與良率耗損，材料成本節節攀升，占比已提升到20%至30%。

若以PA代工廠角度來看，磊晶片到穩懋、宏捷科等業者手上後，要完成PA晶片還包含昂貴的製程設計、封測與授權費，因此進一步持續墊高PA成品的價格。

業界人士表示，原料上漲雖然是PA漲價的原因之一，但原料稀缺性提升，也是漲價的關鍵因素；當鎵被視為戰略物資後，磊晶廠與代工廠為確保供貨穩定，必須支付更高的訂金，而無法負荷時，只好將成本轉嫁給下游，以確保自身獲利能力。

業界人士認為，無論是5G手機、基地台、低軌衛星或AI伺服器光模組，對PA的用量都是有增無減，如今單價上漲，將有助於供應鏈獲利能力提升。

針對產品漲價部分，國內PA供應鏈低調回應，成本壓力早已經不是一天、二天，因此將適時調整價格，惟幅度不便對外透露。

法人分析，從穩懋、宏捷科與全新近期營運狀況來看，營收表現均已從谷底翻升，顯示市場需求不錯，加上PA佔終端產品的成本其實並不高，因此大多客戶願接受調漲價格，以確保零組件料源無虞。

穩懋 中國大陸 宏捷科

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