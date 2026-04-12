台積16日法說 七大議題聚焦 法人預測挑戰全年獲利達十個股本以上

晶圓代工龍頭台積電（2330）預計16日召開線上法人說明會，公布第1季財務報告及第2季業績展望，外界關注七大事，包括第2季業績能否續創新高、全年成長展望可否上修、海外廠區進度、人工智慧（AI）需求、地緣政治對於供應鏈成本和原物料供應的影響，半導體景氣市況、先進封裝與先進製程進度等看法。

台積電10日已公布3月營收攀高至4,151.91億元，創歷史新高，月增30.7%，較去年同期增加45.2%，優於外界預估；累計第1季營收1兆1,341億元，單季順利突破兆元，季增8.41%，較去年同期增加35.1%，同創歷史新高。

台積電先前預期，在先進製程需求強勁驅動下，假設平均匯率1美元兌新台幣31.6元，今年第1季美元財測營收將達346億至358億美元。法人分析，從台積電第1季新台幣營收表現來看，預料美元營收亦優於預期，主因人工智慧加速器對3奈米先進製程需求強勁，以及適度反應價值銷售為雙重引擎。

法人先前推估，台積電3月營收將較2月回升，中間值約3,924億元，平均月增約23.9%，實際數據月增30.7%，優於預估。

外界持續看好，台積電受惠於客戶群追單效應，今年人工智慧與高速運算整體業績可望超越預期。法人估計在相關需求高漲拉升先進製程報價與出貨，價量齊揚下，可望挹注台積電全年每季皆賺逾兩個股本，並蓄勢挑戰全年獲利達十個股本以上的新紀錄。

台積電前一次1月法說會時已提出對今年成長表現看法，預估美元營收估年增近三成，將再創新高紀錄。另外調升台積電AI加速器五年（2024年至2029年）相關營收的年複合成長率以及台積2024年至2029年長期營收年複合成長率至近25%。

隨著人工智慧需求一路成長，台積電股價於2024年7月4日開盤突破1,000元大關，晉升「千金股」，股價從500元到躋身千元俱樂部成員歷時約三年八個月，再從千元翻倍至2,000元的過程更是加速，僅花一年七個月即達陣，但隨後受國際局勢干擾ADR表現，在2,000元大關下整理近約一個月，上周五（10日）收盤價已重返2,000元，上周上漲190元，漲幅10.5%。