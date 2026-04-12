南亞科、大立光將釋出展望
台股下周進入4月中旬，市場聚焦大立光（3008）、南亞科（2408）法說會，以及東元（1504）參加投資論壇釋出的營運展望。法人指出，隨科技業邁向第2季，大廠對下半年景氣與新產品量產時程的看法，將是研判產業後市走向的重要指標。
大立光將於16日召開線上法說會，由董事長林恩平主持，預料將聚焦於CPO布局、下半年可變光圈鏡頭及折疊新機。法人分析，隨AI技術延伸至邊緣運算，大立光切入CPO的進度，已成光通訊領域跨界整合的觀察重點。
林恩平先前證實公司投入CPO研發，並坦言技術門檻較高。業界分析，大立光主攻光子積體電路出光端所需的準直鏡頭，利用微稜鏡技術切入高速光通訊與AI資料中心市場，展現光學龍頭技術轉型的競爭實力。
針對下半年iPhone 18系列，業界預期蘋果旗艦機首搭載可變光圈鏡頭。林恩平透露該產品預計第3季量產，外界看好大立光身為主要供應商，隨高階產品出貨比重拉升，有助優化毛利表現，蘋果首款折疊機進度亦受關注。
記憶體大廠南亞科將於13日舉行法說，市場聚焦首季財報表現與產業市況。法人指出，首季DDR4 8Gb合約價表現強勁，第2季具續漲動能，隨客戶結構改善與產品組合優化，逐步轉向高階市場，對獲利具有推升作用。
南亞科已成為SSD DRAM Cache主要供應商，並成功鎖定策略股東訂單。法人分析，南亞科最快今年第4季量產16Gb DDR4，明年推動32Gb產品，因高密度產品毛利較優，加上產品線涵蓋DDR5，已提前鎖定高階市場訂單。
機電大廠東元預計16日參加投資論壇，說明近期營運狀況與轉型動能。法人分析，東元受惠基礎建設帶動機電需求，電力設備業務維持穩定成長。另一方面，東元結盟鴻海（2317）切入美國資料中心市場，中長期綜效已受市場期待。
針對美國布局，東元將電氣化視為成長引擎，並評估在台印兩地開發變壓器。法人指出，雖然變壓器外銷美國認證流程較長，但東元具品牌優勢可縮短驗證，隨中壢廠產線擴建，將進一步推升相關業務營收貢獻度。
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