南亞科、大立光將釋出展望

台股下周進入4月中旬，市場聚焦大立光、南亞科法說會，以及東元參加投資論壇釋出的營運展望。法人指出，隨科技業邁向第2季，大廠對下半年景氣與新產品量產時程的看法，將是研判產業後市走向的重要指標。

2026-04-12 00:54