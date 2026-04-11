台積營收創雙紀錄 上月、Q1同寫佳績 單季超越財測高標

台積電（2330）昨（10）日公布3月合併營收4,151.91億元，月增30.7%，年增45.2%，創單月新高。首季營收更以1.134兆元超越財測高標，改寫新猷，季增8.4%、年增35.1%。

台積電昨天急拉尾盤，收2,000元整數關卡，上漲45元，市值重回51.86兆元，帶動台股指數創新高，外資法人連四日買超。

台積電營收概況

台積電先前預估，在1美元兌新台幣31.6元匯率假設基礎，第1季美元營收將介於346億至358億美元之間，折合新台幣約1.093兆元至1.131兆元。實際結算超越財測高標，優於預期。

台積電財務長黃仁昭表示，首季營收成長動能主要強勁受惠於人工智慧（AI）應用與高效能運算（HPC）需求，3奈米、5奈米領先技術持續驅動成長，抵銷智慧型手機的季節性調整。整體來看，7奈米以下先進製程已占整體營收的74%。

台積電將於16日召開法說會，除了公布首季財報外，外界也關注其先進封裝與先進製程產能擴充進展，及相關資本支出情況。

近期市場傳出，台積電非蘋手機客戶因市況變化，調整5奈米家族的4奈米製程投片，台積電則將相關產能轉為支援3奈米製程節點，以改善產能滿載、訂單塞車情形。此外，業界盛傳，台積電2奈米家族產能供不應求狀況比先前擴大。

台積電在元月法說會上提及，預期2026年將是強勁成長的一年，若以美元計，全年營收預計成長近30％。