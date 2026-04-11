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聯發科3月營收跳增62% 攻頂

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯發科（2454）昨（10）日公告今年3月營收632.19億元，月增62.3%、年增12.9%，為單月新高。

首季營收1491.5億元，季減0.7%、年減2.71%，表現達陣。聯發科先前預估，以美元兌新台匯率1比31.2計算，第1季季營收將介於1,412億元至1,502億元，實際成績符合原先財測高標。

聯發科先前已對今年出貨展望轉趨審慎，主因來自記憶體與關鍵零組件價格上揚，但隨著Android陣營手機品牌縮減新品推出規模，外資預期，聯發科第2季智慧手機業務營收將季減逾10%，且目前對下半年需求能見度仍偏低迷。

業界認為，雖然聯發科因手機需求降溫拖累營運，但在技術多元布局下，其他新技術領域也頻傳捷報，公司預估今年ASIC營收貢獻約10億美元，明年將達到數十億美元，營收占比將拉升到二成，未來三年內成為第二大營收來源。

外資預期，聯發科除AI加速器，也已取得多項ASIC專案，應用涵蓋車用與消費性電子市場，包括AR眼鏡等。外資認為，憑藉規模優勢及與雲端服務供應商（CSP）客戶的緊密合作關係，聯發科有望在數個世代產品中持續深化合作。

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