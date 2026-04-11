史上最強 台積電首季營收衝上1.1兆元

護國神山台積電即將於十六日召開法說會，十日公布的營收數據，成為市場重要風向球。

台積電昨日公告，首季營收一兆一千三百四十一億元，再創單季新高，換算下來，等於台積電平均每天進帳約一百二十六億元，凸顯即使首季為傳統淡季，營運表現依舊強勁。

台積電昨日盤後公布營收數據，三月合併營收四千一百五十一億九千一百萬元，月增百分之卅點七、年增百分之四十五點二，創下單月新高；累計二○二六年首季營收約一兆一千三百四十一億三百萬元，季增百分之八點四一，年增百分之卅五點一，再創單季新高。

台積電先前給出的首季營收財測預期介於三百四十六億至三百五十八億美元，以台幣卅一點六元兌換一美元匯率基礎計算，介於台幣約一點○九三兆元至一點一三一兆元。實際結算剛好超越財測高標，優於預期。

台積電財務長黃仁昭表示，首季營收成長動能主要強勁受惠於人工智慧（ＡＩ）應用與高效能運算（ＨＰＣ）需求，三奈米、五奈米領先技術持續驅動成長，抵銷智慧型手機的季節性調整。整體來看，七奈米以下先進製程已占整體營收的百分之七十四。

台積電將於十六日召開法說會，除了公布上季財報數字，外界也關注該公司先進封裝與先進製程產能擴充進度，以及相關資本支出的情況。

近期市場傳出，台積電非蘋手機客戶因市況變化，調整五奈米家族的四奈米製程投片，台積電則將相關產能轉為支援三奈米製程節點，以改善產能滿載、訂單塞車的情形。另外，業界也傳聞，台積電二奈米家族產能供不應求的狀況比先前更為擴大。

台積電於上次法說會中提及，整體產能利用率在今年將適度增加，三奈米製程的毛利率預計今年會超越公司平均值，二奈米製程從去年第四季開始量產後，將於今年第二季開始稀釋其毛利率。

若以美元計，台積電預估從二○二四年起算的五年期間，其長期營收年複合成長率會接近百分之廿五，並預期ＡＩ加速器將成為該公司增量營收成長的最大貢獻來源。

為了應對長期市場需求結構性增長，台積電強調與客戶間密切合作、規劃產能。基於其評估，正準備增加產能並加大資本投資，以支持客戶未來成長，並盡可能地加速在台灣和美國亞利桑那州既有的晶圓廠時程。

台積電股價昨日也強勢表態，最後一盤大單敲進，將台積電股價拉上兩千元關卡，以當日最高價作收，市值重回五十一點八六兆元。