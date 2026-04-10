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辛耘2月每股賺1.55元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

辛耘（3583）昨（10）日公布2月自結每股純益1.55元，欣興自結3月每股純益0.74元。

辛耘2月自結歸屬母公司業主淨利為1.25億元，年增29％，每股純益1.55元。

辛耘3月營收10.53億元，為單月歷史次高，並帶動首季業績改寫新猷，首季合併營收31.2億元，季增10.8％、年增10.9％。辛耘去年業績首度突破百億元大關，法人預期，今年營收有望持續升溫，呈現逐季增長態勢。

辛耘先前提到，預期今年自製設備與再生晶圓業務合計營收比重將首度過半，辛耘自製設備訂單能見度已達2027年。

欣興自結3月歸屬母公司業主淨利11.43億元，年增25％，每股純益0.74元。

欣興3月營收130.79億元，站上41個月來高點，並創同期新高，首季合併營收374.46億元，季增7.9％，年增24.5％，反映出高階產品稼動率提升與漲價效益。

欣興 營收 辛耘

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