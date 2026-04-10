大聯大第1季合併營收季增23% 3月單月也創高

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（10）日公布3月業績，站上歷史新高，同步帶動首季營收超標改寫新猷。

大聯大3月合併營收1,416.5億元，月增77.8％、年增28.6％，改寫新猷，推升第1季合併營收達3,165億元，季增23.9％、年增27.2％，不只超越原先財測預期落在2,550億至2,750億元的區間，並首度單季業績超過3,000億元大關。

大聯大除了通路業務，近年也積極拓展物流即服務（Laas）版圖。到去年底為止，大聯大毛利率連五季攀高，去年第4季毛利率來到4.26％，今年首季的毛利率預估區間則為4.15％至4.35％之間。

大聯大指出，隨著AI應用、高效能運算，以及資料中心需求持續擴大，加上AI與傳統伺服器、記憶體、電源、網通及相關電子零組件的拉貨動能強勁，推升其整體營運表現。