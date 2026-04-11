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華擎3月營收月增173% 可望逐季揚

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

受惠AI伺服器需求帶動下，華擎（3515）昨（10）日公布3月營收49.30億元，創同期新高，月增173.79%，年增55.06%。

華擎今年第1季營收133.66億元，為歷史次高，年增27.76%，季減2.5%，法人看好，華擎今年業績可望逐季增長，下半年進入出貨旺季之後，將優於上半年。

華擎旗下AI伺服器廠永擎公布3月營收35.48億元，為歷史次高，月增5.74倍，年增2.06倍；第1季營收88.91億元，為單季新高，年增91.93%，季增20.7%。

今年業績展望，華擎總經理許隆倫先前表示，已獲得歐系廠商訂單，去年出貨B200產品，今年第1季B300產品可望放量，成為主要成長動能，訂單看到第3季。

營收 伺服器

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