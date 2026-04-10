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瀚荃營收／3月3.32億元、年增25.79% 今年業務三箭齊發

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
瀚荃執行長楊奕康。記者蕭君暉／攝影
瀚荃執行長楊奕康。記者蕭君暉／攝影

瀚荃（8103）2026年三箭齊發，執行長楊奕康10日表示，大電流板端連接器被客戶追著擴產，訂單至少看到7月，帶動今年網通伺服器營收比重將達到45%至50%，3月營收3.32億元，月增55.3%，年增25.79%，表現亮眼，第2季營運將優於第1季。

瀚荃10日公布第1季營收9.10億元，年增23.28%，季增2%，淡季不淡。楊亦康說，面對全球產業鏈重組與技術典範轉移，該公司核心策略為「三力布局」，包括AI伺服器算力（AI Power）、新能源電力（New Energy）與機器人等新人力革命（Robotics），其中近年發光發熱的AI電源，跟著兩大電源客戶持續推升新世代的AI機櫃需求；今年前兩個月AI電源應用占比已從2025年18%提高到21%，全年有機會朝三成邁進。

瀚荃2025年網通伺服器占營收比重達37%，其中AI電源占網通比重為50%，也就是約18%，2026年最少要提升到24%，全年朝向30%邁進，使得網通伺服器占比將達到45%至50%。

瀚荃目前出貨產品包括伺服器電源供應器（PSU）、交流轉直流（AC/DC）、直流轉直流（DC/DC）等產品需求顯著增加，並延伸至中央處理器（CPU）與電池備援單元（BBU）等高功率應用，帶動整體出貨規模同步擴大。

瀚荃說，在AI伺服器機櫃帶動下，電力的瓦數愈來愈大，從12kw，到最新的110kw，導致板子變更多，同步帶動板端電源連接器的出貨量跟著躍升。而且今年有更多的趨勢，不只是來自輝達（NVIDIA），現在來自雲端服務供應商（CSP）的ASIC訂單愈來愈多，加上BBU也使用到瀚荃的產品，需求暴增。

產能方面，瀚荃已在中國大陸與東南亞建立七座生產基地，涵蓋越南、泰國、馬來西亞與寮國等地，並規劃於泰國設立新廠，預計2026年啟動申請。楊奕康指出，今年將擴產20%到30%，主要是泰國與越南，目前產能瓶頸不在廠房，而在於人力，將透過自動化與AI導入，以緩解人力。

至於在新能源領域，他表示，各國追求能源自主的背景下，新能源賽道受惠轉單，大陸已成為全球新能源電池重鎮，未來傳統FPC排線將全面升級，該公司有機會取得更大滲透率，將成為第二成長曲線；至於在新人力時代，瀚荃自行研發超薄可折彎線，特別是適合用在人形機器人關節上，已經跟大陸機器人廠合作，後續需求也可望有感放大。

營收 伺服器

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