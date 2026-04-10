華擎首季營收達歷史次高 永擎首季為單季新高、今年逐季增長

受惠AI伺服器需求帶動下，華擎（3515）10日公布3月營收49.30億元，創同期新高，月增173.79%，年增55.06%；第1季營收133.66億元，則創下單季歷史次高，年增27.76%，季減2.5%，今年業績可望逐季增長，下半年進入出貨旺季之後，將優於上半年。

至於華擎旗下AI伺服器廠永擎（7711）也公布3月營收35.48億元，創單月歷史次高，月增574.96%，年增206.17%；第1季營收88.91億元，創單季新高，年增91.93%，季增20.7%。

針對今年業績展望，華擎總經理許隆倫之前表示，已獲得歐系廠商訂單，去年出貨B200產品，今年第1季B300產品可望放量，成為主要成長動能，訂單看到今年第3季，持續朝向下世代產品推進。

華擎截至去年第3季產品營收比重，主機板21%、工業電腦4％、伺服器14%、AI伺服器43%、其他18%。

針對華擎旗下伺服器廠永擎，許隆倫指出，目前永擎約八成營收來自AI伺服器，其餘各10%為通用型伺服器主機板與系統產品。預期通用型伺服器從去年第3季起至明年，可望恢復正常成長，業績可望成長雙位數。同時，去年第4季啟動小量生產B300伺服器，今年第1季出貨量將超越B200，成為主要成長動能。

至於在工業電腦方面的展望，許隆倫之前表示，過去兩三年受疫情後供應鏈調整，以及總體經濟不確定影響，工業電腦市場整體復甦速度相對緩慢。不過，從去年開始可觀察到需求逐步回升，加上經歷長期盤整後，整體市場正重新回暖。

他說，目前華擎旗下工業電腦廠東擎（7710）投入的產品多屬於工控與商用領域，並非一般消費性產品，而這類系統通常需符合嚴格安規與資安認證，雖然認證時程較慢，不過，一旦穩定供貨後，毛利率表現優於一般個人電腦（PC）產品。