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鴻海集團大舉處分陽程科技私募普通股 約9,420張
鴻海（2317）集團10日公告，代旗下鴻元國際與鴻揚創投處分陽程科技（3498）私募普通股，以及鴻海處分陽程私募普通股股票，合計共處分9,420張，合計交易金額為5.77億元，合計處分利益為7,873.84萬元。處分目的是實現投資利益。
鴻海10日代子公司鴻元國際投資股份有限公司，公告處分陽程科技私募普通股，交易數量784張，每股價格61.4元，交易總金額4,813.76萬元。已實現利益655.31萬元，截至處分日已列入本年度未分配盈餘。持股降至零。
鴻海10日代子公司鴻揚創業投資公告處分陽程科技私募普通股，交易數量3,836張，每股價格61.4元，交易總金額2.35億元。已實現利益3,206.38萬元，截至處分日已列入本年度未分配盈餘。持股降至零。
鴻海10日公告處分陽程科技私募普通股，交易數量4,800張，每股價格61.4元，交易總金額2.94億元。已實現利益4,012.15萬元，截至處分日已列入本年度未分配盈餘。持股剩下380張。
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