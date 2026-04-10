快訊

電力市場太旺 重電四巨頭第1季營收全面創同期新高

「3顆核彈」衝擊民進黨年底選情 楊蕙如：5縣市版圖恐下修

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海集團大舉處分陽程科技私募普通股 約9,420張

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。（路透）
鴻海。（路透）

鴻海（2317）集團10日公告，代旗下鴻元國際與鴻揚創投處分陽程科技（3498）私募普通股，以及鴻海處分陽程私募普通股股票，合計共處分9,420張，合計交易金額為5.77億元，合計處分利益為7,873.84萬元。處分目的是實現投資利益。

鴻海10日代子公司鴻元國際投資股份有限公司，公告處分陽程科技私募普通股，交易數量784張，每股價格61.4元，交易總金額4,813.76萬元。已實現利益655.31萬元，截至處分日已列入本年度未分配盈餘。持股降至零。

鴻海10日代子公司鴻揚創業投資公告處分陽程科技私募普通股，交易數量3,836張，每股價格61.4元，交易總金額2.35億元。已實現利益3,206.38萬元，截至處分日已列入本年度未分配盈餘。持股降至零。

鴻海10日公告處分陽程科技私募普通股，交易數量4,800張，每股價格61.4元，交易總金額2.94億元。已實現利益4,012.15萬元，截至處分日已列入本年度未分配盈餘。持股剩下380張。

創業 鴻海

延伸閱讀

中信辜仲諒入股 台泥迎來變化？ 股價持續走高守穩25元

三星家族賣股 殃及記憶體 南亞科、華邦、旺宏等跟著跳水

富采擬現金減資約45.8%、每股退還4.58元 股本降至40億元精實體質

宏碁智新轉上櫃 申購報酬率上看57%

相關新聞

瀚荃營收／3月3.32億元、年增25.79% 今年業務三箭齊發

瀚荃（8103）2026年三箭齊發，執行長楊奕康10日表示，大電流板端連接器被客戶追著擴產，訂單至少看到7月，帶動今年網通伺服器占營收比重將達到45%至50%，3月營收3.32億元，月增55.3%，年增25.79%，表現亮眼，第2季營運將優於第1季。

華擎首季營收達歷史次高 永擎首季為單季新高、今年逐季增長

受惠AI伺服器需求帶動下，華擎（3515）10日公布3月營收49.30億元，創同期新高，月增173.79%，年增55.06%；第1季營收133.66億元，則創下單季歷史次高，年增27.76%，季減2.5%，今年業績可望逐季增長，下半年進入出貨旺季之後，將優於上半年。

鴻海集團大舉處分陽程科技私募普通股 約9,420張

鴻海（2317）集團10日公告，代旗下鴻元國際與鴻揚創投處分陽程科技（3498）股票，以及鴻海處分陽程私募普通股股票，合計共處分9,420張，合計交易金額為5.77億元，合計處分利益為7,873.84萬元。處分目的是實現投資利益。

聯發科營收／3月彈升至632億元 月增62.3%、年增12.9%

IC設計大廠聯發科（2454）10日公布3月合併營收632.19億元，月大增62.3%，年增12.9%，單月表現明顯回溫。累計2026年第1季合併營收1,491.51億元，季減0.7%，年減2.7%，顯示在淡季效應下，整體營運仍維持相對穩健。

聯發科營收／3月632億元 年月雙增、創新高

IC設計大廠聯發科（2454）10日公告2026年3月營收達632.19億元，月增62.3%、年增12.9%，創單月歷史新高；累計首季營收為1,491.5億元，季減0.7%、年減2.71%。

聯強營收／3月衝上560億元、年增64% 刷新單月新高

聯強（2347）公告2026年3月及首季營收。在AI浪潮的助攻下，3月商用加值與半導體業務連袂衝破200億元，帶動整體營收達560億元，大幅成長64%，改寫單月歷史紀錄。累計第1季營收1,263億元，亦創下單季歷史新高，並較去年同期成長38%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。