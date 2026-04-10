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聯發科營收／3月632億元 年月雙增、創新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯發科。圖／聯合報系資料照
聯發科。圖／聯合報系資料照

IC設計大廠聯發科（2454）10日公告2026年3月營收達632.19億元，月增62.3%、年增12.9%，創單月歷史新高；累計首季營收為1,491.5億元，季減0.7%、年減2.71%。

先前聯發科預估，以美元兌新台幣匯率1比31.2計算，第1季營收將介於1,412億元至1,502億元之間，實際成績單符合原先財測高標。

儘管公司先前已對今年出貨展望轉趨審慎，主因來自記憶體與關鍵零組件價格上揚，但隨著Android陣營手機品牌縮減新品推出規模，外資預期聯發科第2季智慧手機業務營收將季減逾10%，且目前對下半年需求能見度仍偏低迷。

不過業界認為，雖然聯發科因手機需求降溫拖累營運，但在技術多元布局之下，其他新技術領域也頻傳捷報，公司預估今年ASIC的營收貢獻約10億美元，明年將達到數十億美元，營收占比將拉升到兩成，未來三年內成為第二大營收來源。

品牌 Android 聯發科

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