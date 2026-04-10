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聯強營收／3月衝上560億元、年增64% 刷新單月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯強總部。聯強／提供
聯強總部。聯強／提供

聯強（2347）公告2026年3月及首季營收。在AI浪潮的助攻下，3月商用加值與半導體業務連袂衝破200億元，帶動整體營收達560億元，大幅成長64%，改寫單月歷史紀錄。累計第1季營收1,263億元，亦創下單季歷史新高，並較去年同期成長38%。

從業務領域角度，3月與首季聯強四大業務同步成長。其中商用加值業務3月營收232億元，第1季營收438億元，雙雙改寫歷史新高紀錄，並分別大幅成長132%與63%。成長主要受惠AI應用進入擴展與普及周期，帶動對資料中心產品如AI伺服器、存儲系統、網通等的龐大需求。此外雲端軟體服務在第1季也創下單季歷史新高，並大幅成長近4成。

半導體業務同樣受惠於AI建置熱潮，以及供應鏈對記憶體、SSD與硬碟的積極備貨，3月與第1季營收也同步創下歷史新高紀錄，其中第1季營收首度突破500億元大關，來到508億元，年增42%。

在終端消費市場部分，雖然面臨原物料短缺與價格大幅上漲的壓力，但聯強資訊消費業務第1季仍然有將近１成的年增，來到282億元，尤其個人電腦產品在第1季更大幅成長超過三成。而通訊業務也以22%的年增，創下自2018年以來的同期新高紀錄，達63億元。

從亞太各區域來看，以台灣、大陸與印尼的表現最為亮眼。台灣首季營收改寫歷史單季新高紀錄，年成長高達81%。大陸逐步走出去年營運谷底，今年以來逐月走揚，累計第1季大幅年增47%，為2013年以來的同期新高。印尼則持續強勁的成長動能，第1季創下連八季創高的紀錄，年增20%。

展望未來，隨著AI應用持續擴展，聯強將積極掌握AI從雲端延伸至企業與終端的發展契機。同時為因應多元的AI應用情景，集團於今年初已成立「AI應用加速平台」，積極整合解決方案供應商與系統整合商，以建構AI應用生態圈。目前該平台已有超過20家供應商，提供100種以上的AI應用情境，可有效協助企業達成高效、省時與低門檻的導入目標，全面加速AI應用落地，並帶動集團營收持續穩定向上。

半導體 聯強 營收

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